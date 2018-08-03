Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».
Как утилизировать, сдать на переработку ненужную бытовую технику?
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».
Как утилизировать, сдать на переработку ненужную бытовую технику?
Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В последнее время у нас сделан существенный рывок в этом направлении. Открылись приёмные пункты, в которые можно привезти бытовую технику и получить определённую сумму денег за эту технику.
Сейчас это – порядка 25 копеек за килограмм бытовой техники.
Довольно-таки большой холодильник – это около 15 рублей. И есть у нас также службы – набирает человек номер телефона, и в удобное для него время приезжает организация, которая избавляет его от крупной техники, которая ему уже не нужна. Совершенно бесплатно. А сейчас, в связи с тем, что это направление развивается, уже начали выплачивать даже определённое вознаграждение людям. Если в приёмных пунктах – это около 25 копеек, то, когда приедут к вам домой – это около 8 копеек. За килограмм. И зависит это от логистики, региона.
Наша организация разместила на сайте target99.by информацию о том, как именно сдать технику: по каким номерам можно позвонить, либо посмотреть ближайшие приёмные пункты, около своего дома, в которые можно отвезти бытовую технику.
Это, если мы говорим о крупной бытовой технике.
Если мы говорим о средней и мелкой, то тоже можно отвезти в те же приёмные пункты, но у нас ещё существуют небольшие контейнеры для приёма вот такой мелкой бытовой техники, например, как фены. Их можно отнести в магазины и выбросить в специальные контейнеры для мелкой, средней бытовой техники. В магазинах, которые занимаются продажей такой техники, есть эти контейнеры и туда можно отнести.
Мы можем вызывать специалистов на дом только для вывоза крупной техники?
Наталья Гринцевич:
Вы вызываете для вывоза крупногабаритной техники, но когда к вам приезжают, вы параллельно можете сдать и чайник, и фен, и пылесос, и микроволновку – всё вместе.
Но ради мелочи мы не сможем вызвать?
Наталья Гринцевич:
На сегодняшний момент, это экономически нецелесообразно.