Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». Как утилизировать, сдать на переработку ненужную бытовую технику?

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

В последнее время у нас сделан существенный рывок в этом направлении. Открылись приёмные пункты, в которые можно привезти бытовую технику и получить определённую сумму денег за эту технику. Сейчас это – порядка 25 копеек за килограмм бытовой техники. Довольно-таки большой холодильник – это около 15 рублей. И есть у нас также службы – набирает человек номер телефона, и в удобное для него время приезжает организация, которая избавляет его от крупной техники, которая ему уже не нужна. Совершенно бесплатно. А сейчас, в связи с тем, что это направление развивается, уже начали выплачивать даже определённое вознаграждение людям. Если в приёмных пунктах – это около 25 копеек, то, когда приедут к вам домой – это около 8 копеек. За килограмм. И зависит это от логистики, региона.

Наша организация разместила на сайте target99.by информацию о том, как именно сдать технику: по каким номерам можно позвонить, либо посмотреть ближайшие приёмные пункты, около своего дома, в которые можно отвезти бытовую технику. Это, если мы говорим о крупной бытовой технике. Если мы говорим о средней и мелкой, то тоже можно отвезти в те же приёмные пункты, но у нас ещё существуют небольшие контейнеры для приёма вот такой мелкой бытовой техники, например, как фены. Их можно отнести в магазины и выбросить в специальные контейнеры для мелкой, средней бытовой техники. В магазинах, которые занимаются продажей такой техники, есть эти контейнеры и туда можно отнести. Мы можем вызывать специалистов на дом только для вывоза крупной техники?