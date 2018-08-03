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Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли

03 августа 2018 10:05
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Как утилизировать, сдать на переработку ненужную бытовую технику?

Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли -1

Наталья Гринцевич, директор ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
В последнее время у нас сделан существенный рывок в этом направлении. Открылись приёмные пункты, в которые можно привезти бытовую технику и получить определённую сумму денег за эту технику.

Сейчас это – порядка 25 копеек за килограмм бытовой техники.

Довольно-таки большой холодильник – это около 15 рублей. И есть у нас также службы – набирает человек номер телефона, и в удобное для него время приезжает организация, которая избавляет его от крупной техники, которая ему уже не нужна. Совершенно бесплатно. А сейчас, в связи с тем, что это направление развивается, уже начали выплачивать даже определённое вознаграждение людям. Если в приёмных пунктах – это около 25 копеек, то, когда приедут к вам домой – это около 8 копеек. За килограмм. И зависит это от логистики, региона.

Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли -4

Наша организация разместила на сайте target99.by информацию о том, как именно сдать технику: по каким номерам можно позвонить, либо посмотреть ближайшие приёмные пункты, около своего дома, в которые можно отвезти бытовую технику.

Это, если мы говорим о крупной бытовой технике.

Если мы говорим о средней и мелкой, то тоже можно отвезти в те же приёмные пункты, но у нас ещё существуют небольшие контейнеры для приёма вот такой мелкой бытовой техники, например, как фены. Их можно отнести в магазины и выбросить в специальные контейнеры для мелкой, средней бытовой техники. В магазинах, которые занимаются продажей такой техники, есть эти контейнеры и туда можно отнести.

Мы можем вызывать специалистов на дом только для вывоза крупной техники?

Избавляемся от старой бытовой техники: куда звонить, идти и заплатят ли -7

Наталья Гринцевич:
Вы вызываете для вывоза крупногабаритной техники, но когда к вам приезжают, вы параллельно можете сдать и чайник, и фен, и пылесос, и микроволновку – всё вместе.

Но ради мелочи мы не сможем вызвать?

Наталья Гринцевич:
На сегодняшний момент, это экономически нецелесообразно.

# Экология # общество # Наталья Гринцевич

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