Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду

Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпийских игр-2018:

Я думаю, здесь помог не анализ, а вера в себя до последнего. Вера в себя и в свою команду. Конечно, те испытания, которые удалось преодолеть, они сказывались в напряжении. Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.

Хочу сказать, что в биатлоне вообще очень много факторов, которые влияют на результат. И важно, чтобы все складывалось воедино, и тогда результат не заставит себя долго ждать.