Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду

Новости Беларуси. У Беларуси вторая долгожданная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.
Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла втрое место в масс-старте. Первой с результатом 35 минут 23 секунды в гонке на 12,5 километров стала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина (подробнее). Дарья финишировала с отставанием в 18,8 секунд.
В комментарии корреспонденту СТВ Домрачева рассказала, что помогло ей собраться.
Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпийских игр-2018:
Я думаю, здесь помог не анализ, а вера в себя до последнего. Вера в себя и в свою команду. Конечно, те испытания, которые удалось преодолеть, они сказывались в напряжении. Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.
Хочу сказать, что в биатлоне вообще очень много факторов, которые влияют на результат. И важно, чтобы все складывалось воедино, и тогда результат не заставит себя долго ждать.