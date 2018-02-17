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Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду

17 февраля 2018 13:52
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Новости Беларуси. У Беларуси вторая долгожданная медаль на Олимпиаде в Пхенчхане.  

Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева заняла втрое место в масс-старте. Первой с результатом 35 минут 23 секунды в гонке на 12,5 километров стала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина (подробнее). Дарья финишировала с отставанием в 18,8 секунд.  

В комментарии корреспонденту СТВ Домрачева рассказала, что помогло ей собраться.   

Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду-1

 

Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпийских игр-2018:  
Я думаю, здесь помог не анализ, а вера в себя до последнего. Вера в себя и в свою команду. Конечно, те испытания, которые удалось преодолеть, они сказывались в напряжении. Я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть, собраться на сегодняшнюю гонку и дотерпеть до конца.  

Хочу сказать, что в биатлоне вообще очень много факторов, которые влияют на результат. И важно, чтобы все складывалось воедино, и тогда результат не заставит себя долго ждать.  

Дарья Домрачева об олимпийском серебре: помог не анализ, а вера в себя до последнего и свою команду-4

  

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018

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