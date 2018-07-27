Бьорндален и Домрачева покатались на 450-тонном самосвале. Экскурсия в 5 фотографиях

Новости Беларуси. На неделе олимпийские чемпионы по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален и Дарья Домрачева посетили БелАЗ. Как сообщает пресс-служба БелАЗа, сотрудники предприятия заметили, как в одном из интервью Домрачева сказала, что хотела бы показать мужу интересные места Беларуси. И работники компании решили – БелАЗ именно такое место. Далее супруги получили приглашение и не отказались посмотреть на огромные самосвалы.

Фото: пресс-служба БелАЗа

Гостей БелАЗа встречали в соответствии с белорусскими традициями: хлебом и солью. Спортсмены осмотрели технику на демонстрационной площадке, прошлись по производству сверхтяжёлых машин, увидели, где появляются на свет грузовые саморазгружающиеся автомобили.

Фото: пресс-служба БелАЗа

В конце официальной программы семейной паре позволили покататься на 450-тонном самосвале. Да не просто покататься, биатлонисты смогли лично сесть за руль, чтобы управлять машиной. «Интересно было вживую увидеть то, что до сих пор видел только по телевизору. Конечно же, новым для меня был опыт вождения такой огромной машины», – сказал легендарный норвежец.

Фото: пресс-служба БелАЗа

В том числе спортсмен отметил, что его впечатлили как сами самосвалы, так и их производство. Что касается самих работников предприятия, то они были просто в восторге от биатлонистов и массово просили сделать совместные фото. «Они такие классные. Дарья очень милая и скромная девушка. Приветливая и улыбчивая. Очень открытый человек и позитивный. Уле-Эйнар очень внимательно слушал про наш БЕЛАЗ и остался доволен подарком, который вручили их семье», – написала одна из счастливых обладательниц заветного фото.

Фото: instagram.com/ledi.faberlic