Соль раздора на дорогах – чем людям «насолили» реагенты и какие способы борьбы с гололёдом за границей?

Службы стараются так, что местами даже искрит. Реагентов не жалеют ни на автодорогах, ни на тротуарах, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. В белорусской манере можно затянуть историю о том, что это портит обувь, это вредно. И вообще мы этим дышим. Но всегда есть выход. За городом, в деревнях все экологично, естественно и бело. Даже машина почти не пачкается. А если без шуток, то давайте разберемся, без эмоций и по фактам. Все ли так страшно?

Настоящая зимняя сказка «покатала» белорусов на снежных санках, можно сказать, с ветерком. От минус 15 до нуля и снова до 20 градусов мороза. И это всего-то в течение одной недели. Каждый день и ночь дорожники и коммунальщики не отрывают взгляд от прогнозов и столбиков термометров. Безопасность дорожного движения в их руках. Задача ведь стоит одна – снег должен быть убран, а пешеходные дорожки, как и трассы, не должны быть скользкими от наледи. Для этого используют специальные реагенты.

Влада Родовская, корреспондент:

Посыпают белорусские дороги, если говорить химическим языком, хлоридом натрия. По факту – это просто техническая соль. Да, не та, которую мы привыкли видеть у себя дома. От обычной пищевой отличает большее количество примесей и загрязнений. Только в Минске с начала зимы на дороги было высыпано более 70 тысяч тонн соли. Она разъедает ледовое покрытие, разрушает его структуру. Достаточно эффективное средство.

Артем Ганчар, заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

На основании данных, которые мы получаем от «Белгидрометеоцентра», мониторинга интернет-ресурсов, а также мониторинга уличной дорожной сети и специалистами нашего объединения, мы уже принимаем решения о количестве материалов, которые необходимо применять, так скажем, их нормы на метр квадратный, а также времени, когда необходимо это выполнить. В начале сезона очень была распространена обработка превентивной уличной дорожной сети в части того, чтобы не допустить зимней скользкости. Существуют в практике три способа борьбы со льдом на дорогах: химический, фрикционный и химически-фрикционный. Теперь по-человечески. При первом варианте используют реагент – ту же соль. Во втором случае – песок. Он дает хорошую сцепку с дорогой. И третий – комбинация этих веществ. Эффективность каждого способа зависит от многих факторов: температурного режима, осадков, интенсивности движения.

Дмитрий Демидович, начальник управления РУП «Минскавтодор-центр»:

Первым образом – это профилактика. Не дать возможности снегу прилипнуть к покрытию и прикататься. Мы должны обрабатывать его таким образом, чтобы он постоянно находился в рыхлом состоянии. Не растаивал, если это сильный снегопад. Потом его можно просто уже счистить и все. Либо, если снегопад небольшой, то тогда химическим реагентом просто его растопить. Проверенные временем материалы доступны по цене и действуют достаточно быстро. Но это не значит, что в нашей стране нет места экспериментам. Та же Могилевская область, где дороги не посыпают, а поливают таким своеобразным соляным рассолом.

Александра Волынец, ведущий инженер отдела Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ»:

У них есть уже установка, которая в промышленных условиях четко дозирует количество сухого реагента и воды для получения заданных концентраций. И также «Могилевавтодор» использует специальные машины, которые позволяют наносить противогололедные материалы именно в жидком виде, их распылять.

И вроде бы все ничего. Дороги не скользят, пешеходы не падают, но соли раздора все-таки есть. Автомобилисты не перестают возмущаться. Одна поездка по дороге, и вся машина белая, а соль тот еще враг лакокрасочного покрытия. Еще вещество вызывает коррозию металла.

Сергей Мухлаев, глава представительства производителя антикоррозийных составов:

Если машина в соли стоит и в морозе, то минимальное воздействие соли на автомобиль. Но как только появляются переходы через ноль, вот здесь происходит максимальное количество проблем. Так как у нас зимы мягкие, не морозные, как в Сибири, то мы находимся в зоне риска. Но важно понимать, что эта зона риска продлевается в весенний период, когда становится тепло, влажно. И та соль, которая накоплена на машине, она также является катализатором процессов, которые приводят к коррозии автомобиля.

И если война реагента и машины не самый важный вопрос на повестке, тем более в Беларуси есть компании, предлагающие мойку со спецраствором, который нейтрализует соль на химическом уровне, то с природой дела обстоят куда уж более печально. Хлорид натрия попадает на растительность дороги, обжигая ее. Соляные растворы утекают и в грунт. Чтобы деревьям и кустарникам не насолить, ученые продумывают решение.

Александр Яковлев, заведующий лабораторией экологической физиологии растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Был проект совместно с Институтом микробиологии, который выделил штаммы солеустойчивых бактерий, которые вот эту нагрузку выдерживают. Был зарегистрирован препарат, который использовался и используется. Мы обнаружили вот этот эффект, соответственно, что и жизненное состояние самих растений, и метаболизм, который протекает в самих растениях, они значительно улучшаются, они могут противостоять.

Без соли все-таки не обойтись? Давайте обратимся к мировому опыту. В Канаде в зимнее время на дорожном покрытии соляные ковры в несколько сантиметров, а пресные реки и озера уже больше похожи по составу воды на морские. Что касается европейских стран, то тут подходы разные. В Финляндии и Нидерландах используют мраморную крошку. Недешевый продукт со своими минусами. Такой каменный отсев забивает канализацию, еще прессуется и превращается в бетон, с которым уже ничего не поделаешь. Например, Норвегия и Швеция просто пользуются снегоуборочной техникой. Известны миру и необычные эксперименты, когда дороги посыпали кофейной гущей.