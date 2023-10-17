На полках – 70% зарубежных товаров. В Барановичах обсудили вопросы равной конкуренции с импортом

Новости Беларуси. Тема развития внутреннего спроса и стимулирования собственного производителя – в числе приоритетных. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков. В Барановичах сегодня, 17 октября, говорили о законах здоровой конкуренции, проблемах в продвижении товаров и соперничестве с импортом без потери в качестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встречу пригласили руководителей крупнейших предприятий пищевой, легкой и химической промышленности, а также представителей торговых сетей и законодателей. О своем месте на полке – репортаж Кристины Протосовицкой.

Один из крупнейших производителей моющих средств в Беларуси – 80 лет на рынке. В месяц выпускают до 800 тонн сыпучих порошков, а это 120 товарных позиций. Как и полагается, модернизация производственных линий, ребрендинг, безопасность состава на контроле собственной лаборатории. Казалось бы, в авангарде. Но не тут то было. Место на полках, как место под солнцем – заслужить не получается. Ни ассортиментом, ни честной рецептурой, ни качеством.

Светлана Шлепцова, директор белорусского предприятия по производству моющих средств:

Проблема заключается в том, что полочное пространство на всех белорусских производителей в среднем от 30 до 40 по факту. А на импорт – 70 %. Мы заходим и что видим? Небольшая стойка – на всех белорусских. И большая стойка – для импорта. Знакомство с белорусской продукции на импровизированных витринах, сравнение с аналогами, оценка яркости товара, ассортимента, самопрезентации.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Возьмем, к примеру, белорусские сладости. Научились производить востребованный у потребителя продукт в яркой упаковке. При этом предлагаем еще многообразие вкусов и подходов, но вот найти на торговом прилавке их иногда очень непросто.

У производителей есть не только жалобы, но и предложения для торговых сетей. Например, наша легкая промышленность готова выпускать эко-сумки вместо пластиковых пакетов для супермаркетов. Впрочем, не без проблем – в реализации по другим позициям. Единый механизм ценообразования, равнозначность присутствия на полках – импортера и производителя, качество. В Барановичах обсудили, как продвигать белорусскую продукцию на внутреннем рынке. Подробнее здесь.

Встреча в таком трехстороннем формате на уровне правительства – возможность для производителя заявить о проблемах из первых уст и наглядно их показать, как работают законы нездоровой конкуренции.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Развитие внутреннего спроса, тема развития собственного производителя, стимулирование его – она, по большому счету, является главной. Наша задача, правительства – еще раз осмыслить те импульсы, механизмы которые бы позволили более комфортно активно продвигать отечественную продукцию в торговых сетях на внутреннем рынке.

Как было заявлено, подобная встреча на уровне правительства станет не единственной. Для выработки справедливых и рациональных подходов в позиционировании белорусских товаров. Производители этих подходов ждут – так, на предприятии в Барановичах уже ведут масштабную модернизацию.