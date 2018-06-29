Что было: Тесты для тренеров на ЧМ-2018/ Государство ослабило пресс

Чемпионат как дамоклов меч

До завершения чемпионата остаются две недели. Страсти накаляются. Команды проводят открытые тренировки, тренеры рисуют планы будущих сражений. Нелегко им побеждать. Проигрывать – тем паче. Обозреватели называют этот турнир кто странным, кто интересным. И действительно, он еще не закончился, но уже очень резко стал менять местами богов на футбольном Олимпе. Поэтому сегодня ничего нельзя спрогнозировать. Не скажут вам этого ни обитатель эрмитажных подвалов Ахилл, ни любой другой прорицатель. Кто мог подумать, что сборная Германии, действующий чемпион мира, из трех поединков два проиграет – Мексике и Южной Корее – и посрамленной досрочно вернется в Берлин? Её наставник Йоахим Лёв – самый высокооплачиваемый в футболе тренер сразу после провала не найдет слов сказать о своем будущем. Отставка? Вполне вероятно. После подобных фиаско, как правило, генералы в штабах меняются. Хотя – время покажет. Дамоклов меч навис и над тренером аргентинцев Хорхе Сампаоли. Помните, что было после разгромного поражения от хорватов 0:3? Игроки команды потребовали сменить им тренера, не дожидаясь окончания чемпионата. Пока он остался при исполнении. Но полномочия ему урезали. На матч с Нигерией, который Аргентина выиграла 2:1, стартовый состав определяло уже собрание игроков.

Аргентина идет дальше. 30 июня она встречается с Францией. Чего ждать – большой вопрос. И как сойдутся звезды в первый день июля для тренера сборной России Станислава Черчесова – тоже загадка. Его подопечные сыграют с Испанией. Да, были радости первых побед над Саудовской Аравией – 5:0 и Египтом – 3:1. После тех финальных свистков куда-то вмиг испарились критики национальной сборной. Потом разочарование от поражения от Уругвая 0:2. Скептики вновь подали голос: нет, Черчесову футбол не поднять…

Что они будут говорить и писать о главном тренере сборной России после ее поединка с испанцами, зависит от результата. А результат – это работа команд, в том числе и их наставников. Кто из тренеров пройдет тест, а кто провалит? Интрига впереди.

Работать будет легче

Государство сделало очередной шаг к либерализации законодательства. Палата представителей приняла поправки о смягчении уголовной ответственности по некоторым экономическим и наркотическим преступлениям. И хотя пока в первом чтении, ожидающие перемен люди надеются на положительный итог. Какие послабления за экономические преступления? В частности, сокращается сфера применения лишения свободы. Понятно: сажать за всё подряд не будут. Если не планировал украсть и ущерба никакого родине не причинил, по этапу не отправят.

В законопроекте увеличиваются параметры крупного и особо крупного ущерба. Крупным будет признаваться размер в тысячу раз больше базовой величины – 24500 рублей, особо крупным – 49000 рублей. Разница с нынешними цифрами существенная. Сейчас это 6125 рублей и 24500 рублей соответственно. А по ним судьи и будут оценивать преступление и наказание. И назначать срок.

Иногда в разных источниках появляется статистика, сколько предпринимателей просиживают годы в колониях из-за малозначительных преступлений, а чаще неумышленных нарушений, даже ошибок. Среди них немало молодых. И вот поправка, которой белорусское общество ждет, как крестьяне дождя. В уголовный кодекс вносится положение, что человеку, который впервые попал под суд за экономическое преступление, не представляющие большой общественной опасности, наказание в виде лишения свободы не назначается. Уточним: при этом не должно быть отягчающих обстоятельств.

Теперь о наркотиках. Законопроект предусматривает поправки в резонансную статью 328 УК, за что боролись матери осужденных и даже объявляли голодовку. Эту тему Президент обсуждал с министром внутренних дел Шуневичем. Александр Лукашенко тогда потребовал строго дифференцировать ответственность потребителей и поставщиков наркотиков.

Будет снижен нижний предел наказания с пяти до трех лет лишения свободы по части 2 и с восьми до шести по части 3. Специалисты считают, что это позволит соблюдать принцип справедливости и индивидуализации наказания, а также с особым вниманием подходить к тем, кто впервые совершил преступление. И главное – к подросткам.

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В.Д.