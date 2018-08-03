Революционный шаг на пути либерализации бизнеса. Предприятия Беларуси больше не обязаны продавать валютную выручку

Новости Беларуси. С предприятий снимают обязанность по продаже валютной выручки. Соответствующий указ Президента 3 августа вступает в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты уже назвали это решение – очередным серьезным шагом в упрощении работы крупного бизнеса в стране. Принятое решение будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса, стимулированию деловой активности и созданию равных условий хозяйствования для организаций всех форм собственности. Документ с первых минут «окрестили» революционным шагом на пути либерализации бизнеса.

Андрей Дерех, председатель совета директоров инвестиционной компании:

Комиссии, которые уплачивались при купле-продаже, они также влияют и на экономику предприятия, не говоря уже о курсовых разницах. Можно сказать о том, что этот указ такой вот революционный с точки зрения либерализации валютного рынка. Принятие данного указа о либерализации, по сути дела, валютной выручки таким правильным методом дедолларизации дальнейшей нашей экономики.