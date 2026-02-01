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Евробюрократы осознанно «убивают» своих аграриев. Эксперт о сделке с МЕРКОСУР

01 февраля 2026 19:35
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Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа. 

Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае.

Что такое МЕРКОСУР и зачем он ЕС, читайте здесь.

Игорь Позняк, ведущий:
Вам не кажется, что теперь здоровая конкуренция, о которой говорит Урсула фон дер Ляйен в рамках зоны свободной торговли, большой, крупной, одной из крупнейших в мире, будет похожа больше на выход на ковер двух борцов в совершенно разных весовых категориях, с разными стартовыми условиями. И вот вся эта игра или конкуренция обречена на неуспех.

Евробюрократы осознанно «убивают» своих аграриев. Эксперт о сделке с МЕРКОСУР-2

Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews:
Здесь нужно понимать, что, скорее всего, европейские элиты, евробюрократы, пошли на этот шаг осознанно, «убивая» своих аграриев, фермеров. Поскольку курс Европы уже выстроен на милитаризацию, а деньги откуда-то надо брать. 

И в условиях того, что евроатлантическая солидарность дала трещину, и трещину серьезную, Европейский союз пытается просто выжить. Судя по всему, он пошел осознанно на жертву и жертвует фермерами.

Соглашение с МЕРКОСУР сделает продукцию европейских фермеров нерентабельной.

# Международная политика

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