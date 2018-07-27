«Уле пилотировал?»: Домрачева и Бьорндален полетали на вертолёте вместе с братом и племянником Уле-Эйнара

Новости Беларуси. Вечером 26 июля Дарья Домрачева разместила в Instagram очередные снимки из серии « Норвежец по Беларуси ». В этот раз Домрачева и Бьорндален полетали на вертолёте, а компанию им составили младший брат и племянник Уле-Эйнара.

Одними фотографиями белорусская биатлонистка ограничиваться не стала и немного рассказала о своей насыщенной неделе.

«Здорово, когда приезжают погостить друзья и родственники – успеваешь многое увидеть и посетить те места, на которые никогда не находилось времени. А ещё когда так везёт на события в дни визитов – вообще хорошо! Побывали на открытии Чемпионата Мира по вертолётному спорту, сами приобщились к авиамиру и познакомились с интересными и очень приятными людьми!», – поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка.

Спортсменка также поблагодарила за тёплый приём, полетала над Минском, стала свидетелем исполнения фигур высшего пилотажа. Кроме того, Домрачева отметила мужество и профессионализм пилотов.

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