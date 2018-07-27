«Уле пилотировал?»: Домрачева и Бьорндален полетали на вертолёте вместе с братом и племянником Уле-Эйнара

Новости Беларуси. Вечером 26 июля Дарья Домрачева разместила в Instagram очередные снимки из серии «Норвежец по Беларуси». В этот раз Домрачева и Бьорндален полетали на вертолёте, а компанию им составили младший брат и племянник Уле-Эйнара.
Новости Беларуси. Вечером 26 июля Дарья Домрачева разместила в Instagram очередные снимки из серии «Норвежец по Беларуси». В этот раз Домрачева и Бьорндален полетали на вертолёте, а компанию им составили младший брат и племянник Уле-Эйнара.
Фото: instagram.com/dadofun
Одними фотографиями белорусская биатлонистка ограничиваться не стала и немного рассказала о своей насыщенной неделе.
«Здорово, когда приезжают погостить друзья и родственники – успеваешь многое увидеть и посетить те места, на которые никогда не находилось времени. А ещё когда так везёт на события в дни визитов – вообще хорошо! Побывали на открытии Чемпионата Мира по вертолётному спорту, сами приобщились к авиамиру и познакомились с интересными и очень приятными людьми!», – поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка.
Спортсменка также поблагодарила за тёплый приём, полетала над Минском, стала свидетелем исполнения фигур высшего пилотажа. Кроме того, Домрачева отметила мужество и профессионализм пилотов.
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Фото: instagram.com/dadofun
Пост Дарьи в соцсети собрал уже больше 10 тысяч «нравится». Верные поклонники спортсменки прокомментировали её отдых.
«Какое счастье, когда все вместе! Удачи вам, Дарья!»,
«Здорово! Дарья, вы потрясающая! Счастья вам, вашим родным и близким!»,
«Наслаждайся! Ты это заслужила»,
«Уле пилотировал?».
Фото: instagram.com/dadofun
Бьорндален также написал про это событие в соцести. На трёх языках.
«Первый полет на вертолёте для племянника и брата в Минске», – сообщил Уле-Эйнар в Facebook.
К слову, в последнее время норвежский биатлонист стал более активным в социальных сетях. Например, легенда биатлона опубликовал фото с финала ЧМ-2018.
Кого встретили Домрачева и Бьорндален на матче Франция – Хорватия можно узнать здесь.