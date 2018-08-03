Объявлен конкурс для СМИ на лучшее освещение уборочной кампании–2018

Новости Беларуси. Жаркие трудовые будни не только у аграриев. В полях им помогают военные, профсоюзы и даже молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействовано уже более 600 молодежных экипажей, и среди них есть даже первые экипажи-тысячники.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Мы обязательно всех самых лучших ребят (комбайнеров, водителей) будем награждать. У нас стартует электронная доска почета на нашем сайте. Мы будем рассказывать о наших ребятах в социальных сетях. По итогам уборочной кампании направим благодарственные письма родителям, потому что очень важно сказать «спасибо» людям, которые вырастили достойных граждан нашей страны.