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Объявлен конкурс для СМИ на лучшее освещение уборочной кампании–2018

03 августа 2018 12:01
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Новости Беларуси. Жаркие трудовые будни не только у аграриев. В полях им помогают военные, профсоюзы и даже молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задействовано уже более 600 молодежных экипажей, и среди них есть даже первые экипажи-тысячники.

Объявлен конкурс для СМИ на лучшее освещение уборочной кампании–2018-1

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК ОО «БРСМ»:
Мы обязательно всех самых лучших ребят (комбайнеров, водителей) будем награждать. У нас стартует электронная доска почета на нашем сайте. Мы будем рассказывать о наших ребятах в социальных сетях. По итогам уборочной кампании направим благодарственные письма родителям, потому что очень важно сказать «спасибо» людям, которые вырастили достойных граждан нашей страны.

Объявлен конкурс для СМИ на лучшее освещение уборочной кампании–2018-4

Не остаются в стороне от уборочной кампании и журналисты. Министерство информации объявляет конкурс для всех СМИ на лучшее освещение темы. По итогам уборочной отмечены будут самые удачные материалы в газетах, на радио и телевидении.

# Конкурс # общество # Дмитрий Воронюк # Фотофакт

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