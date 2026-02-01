Алькарас впервые выиграл Открытый чемпионат Австралии

Испанский теннисист победил серба Новака Джоковича в финале Australian Open со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Об этом пишет ТАСС.

Для 22‑летнего испанца это первый титул на турнире в Мельбурне и завершение карьерного Большого шлема – он стал самым молодым теннисистом, добившимся этого достижения.

Джокович впервые уступил в финале Australian Open, где ранее выигрывал рекордное число титулов.

Для Алькараса этот матч стал четвертым подряд финалом турнира Большого шлема: ранее он побеждал на «Ролан Гаррос» и US Open, а на Уимблдоне уступил Яннику Синнеру.

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