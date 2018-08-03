Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу

Новости Беларуси. Танцевальная команда Lil Killaz из Минска покорила судей конкурса «World of Dance» на американском телеканале NBC. Ролик с выступлением мальчиков на YouTube-канале «NBC World of Dance» посмотрели более 140 тысяч раз. От выступления команды в восторг пришла глава жюри и исполнительный продюсер шоу – певица Дженнифер Лопес. Кроме нее ребят оценили хореограф Дерек Хью и певец Ne-Yo.

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»

Lil Killaz выступали в категории «Junior Team», в которой возраст участников команды не должен был превышать 17 лет. Самому младшему участнику коллектива из Минска 11 лет – всего в команде девять человек.

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»

Коллектив сначала прошел предварительный отбор, а после квалификацию. В поединках соперниками ребят стала команда из Калифорнии The Lab. Lil Killaz танцевали под песню Black Eyed Peas «Pump It».

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»

Дженнифер Лопес обратила свое внимания на участника команды, который выполнял вращение на внешней части запястья и сказала, что это было «потрясающе». Певица также добавила, что помнит предыдущий номер команды. Он позволил ей пройти в этап дуэлей. Дженнифер Лопес:

Но сегодня вы показали отличный результат. Это очень хорошее выступление.

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»

Дерек Хью сказал, что боится увидеть ребят через несколько лет, потому что то, что они показывают сейчас – это невероятно. «Отличная работа, парни». Третий член жюри – Ne-Yo – отметил, что каждый из мальчиков танцует отлично, но иногда номер был немного хаотичным и он не мог сфокусироваться на ком-то. «Как команде вам нужно немного сделать чище картинку. А так – все супер».

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»

В дуэли коллектив уступил соперникам из Калифорнии и выбыл из шоу. В конкурсе «World of Dance» танцоры сражаются за приз в миллион долларов. В телетурнире участвуют и сольники, и пары, и команды. Сначала участники соревнуются в категориях, но в финале их не будет, среди всех танцоров будет определен лучший.

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»