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Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу

03 августа 2018 10:32
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Новости Беларуси. Танцевальная команда Lil Killaz из Минска покорила судей конкурса «World of Dance» на американском телеканале NBC.

Ролик с выступлением мальчиков на YouTube-канале «NBC World of Dance» посмотрели более 140 тысяч раз. От выступления команды в восторг пришла глава жюри и исполнительный продюсер шоу – певица Дженнифер Лопес. Кроме нее ребят оценили хореограф Дерек Хью и певец Ne-Yo.

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -1

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

Lil Killaz выступали в категории «Junior Team», в которой возраст участников команды не должен был превышать 17 лет. Самому младшему участнику коллектива из Минска 11 лет – всего в команде девять человек.

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -4

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

Коллектив сначала прошел предварительный отбор, а после квалификацию.

В поединках соперниками ребят стала команда из Калифорнии The Lab.

Lil Killaz танцевали под песню Black Eyed Peas «Pump It».

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -7

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

Дженнифер Лопес обратила свое внимания на участника команды, который выполнял вращение на внешней части запястья и сказала, что это было «потрясающе». Певица также добавила, что помнит предыдущий номер команды. Он позволил ей пройти в этап дуэлей.

Дженнифер Лопес:
Но сегодня вы показали отличный результат. Это очень хорошее выступление.

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -10

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

Дерек Хью сказал, что боится увидеть ребят через несколько лет, потому что то, что они показывают сейчас – это невероятно. «Отличная работа, парни».

Третий член жюри – Ne-Yo – отметил, что каждый из мальчиков танцует отлично, но иногда номер был немного хаотичным и он не мог сфокусироваться на ком-то. «Как команде вам нужно немного сделать чище картинку. А так – все супер».

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -13

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

В дуэли коллектив уступил соперникам из Калифорнии и выбыл из шоу.

В конкурсе «World of Dance» танцоры сражаются за приз в миллион долларов. В телетурнире участвуют и сольники, и пары, и команды. Сначала участники соревнуются в категориях, но в финале их не будет, среди всех танцоров будет определен лучший.

Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу -16

Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance» 

Ранее Lil Killaz стали победителями Чемпионата Европы по брейк-дансу.

И станцевали специально для телеканала СТВ – смотрите здесь.

# Танцы # калейдоскоп # Дженнифер Лопес # Фотофакт

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