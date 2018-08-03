Танцоры из Минска Lil Killaz покорили Дженнифер Лопес на американском телешоу
Новости Беларуси. Танцевальная команда Lil Killaz из Минска покорила судей конкурса «World of Dance» на американском телеканале NBC.
Ролик с выступлением мальчиков на YouTube-канале «NBC World of Dance» посмотрели более 140 тысяч раз. От выступления команды в восторг пришла глава жюри и исполнительный продюсер шоу – певица Дженнифер Лопес. Кроме нее ребят оценили хореограф Дерек Хью и певец Ne-Yo.
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
Lil Killaz выступали в категории «Junior Team», в которой возраст участников команды не должен был превышать 17 лет. Самому младшему участнику коллектива из Минска 11 лет – всего в команде девять человек.
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
Коллектив сначала прошел предварительный отбор, а после квалификацию.
В поединках соперниками ребят стала команда из Калифорнии The Lab.
Lil Killaz танцевали под песню Black Eyed Peas «Pump It».
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
Дженнифер Лопес обратила свое внимания на участника команды, который выполнял вращение на внешней части запястья и сказала, что это было «потрясающе». Певица также добавила, что помнит предыдущий номер команды. Он позволил ей пройти в этап дуэлей.
Дженнифер Лопес:
Но сегодня вы показали отличный результат. Это очень хорошее выступление.
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
Дерек Хью сказал, что боится увидеть ребят через несколько лет, потому что то, что они показывают сейчас – это невероятно. «Отличная работа, парни».
Третий член жюри – Ne-Yo – отметил, что каждый из мальчиков танцует отлично, но иногда номер был немного хаотичным и он не мог сфокусироваться на ком-то. «Как команде вам нужно немного сделать чище картинку. А так – все супер».
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
В дуэли коллектив уступил соперникам из Калифорнии и выбыл из шоу.
В конкурсе «World of Dance» танцоры сражаются за приз в миллион долларов. В телетурнире участвуют и сольники, и пары, и команды. Сначала участники соревнуются в категориях, но в финале их не будет, среди всех танцоров будет определен лучший.
Источник фото: скриншот из видео «NBC World of Dance»
Ранее Lil Killaz стали победителями Чемпионата Европы по брейк-дансу.
И станцевали специально для телеканала СТВ – смотрите здесь.