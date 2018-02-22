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«Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой». Губерниев поздравил белорусок

22 февраля 2018 13:54
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил белорусских биатлонисток с олимпийским золотом.  

Напомним, женская сборная Беларуси по биатлону заняла первое место в эстафете на Олимпиаде. За команду бежали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.  

Губерниев назвал первое место белорусок «исторической победой».  

Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация автора сохранены):   
Белая Русь ты моя!!! Беларусь!!! Поздравляю!!! Историческая победа!!! Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева!!! Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой!  

«Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой». Губерниев поздравил белорусок -1

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry 

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и отметили, что девушки показали себя отлично, несмотря на тяжелые погодные условия – во время гонки был порывистый ветер и снег.  

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# Дарья Домрачева # Надежда Скардино # Динара Алимбекова-Смольская # Зимняя Олимпиада – 2018

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