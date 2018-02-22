«Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой». Губерниев поздравил белорусок

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поздравил белорусских биатлонисток с олимпийским золотом.

Напомним, женская сборная Беларуси по биатлону заняла первое место в эстафете на Олимпиаде. За команду бежали Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

Губерниев назвал первое место белорусок «исторической победой».

Дмитрий Губерниев (орфография и пунктуация автора сохранены):

Белая Русь ты моя!!! Беларусь!!! Поздравляю!!! Историческая победа!!! Скардино, Кривко, Алимбекова, Домрачева!!! Дарья становится единственной на планете четырёхкратной олимпийской чемпионкой!