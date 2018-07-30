Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей
Новости Беларуси. С приходом августа в Беларуси заработает новое антимонопольное законодательство. Целая глава документа посвящена недобросовестной торговле, от которой в конечном счете страдает потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В руках антимонопольного ведомства теперь будут сосредоточены не только карательные, но и превентивные рычаги воздействия, такие как предупреждение. Появится у специалистов и больше возможностей оперативно реагировать на необоснованное повышение цен, в том числе пресекать ценовые сговоры крупных игроков рынка.
Татьяна Парейко, начальник юридического управления МАРТ:
Превентивные меры, которые можно предпринять в рамках нового закона, такие как предупреждение, позволяют пресекать нарушение на стадии его действия без длительного процесса антимонопольного расследования. За невыполнение решения антимонопольного органа следует административная ответственность.
Новая редакция антимонопольного законодательства максимально приближена к нормам, которые действуют в странах Евразийского экономического союза.