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Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей

30 июля 2018 15:10
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Новости Беларуси. С приходом августа в Беларуси заработает новое антимонопольное законодательство. Целая глава документа посвящена недобросовестной торговле, от которой в конечном счете страдает потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей-1

В руках антимонопольного ведомства теперь будут сосредоточены не только карательные, но и превентивные рычаги воздействия, такие как предупреждение. Появится у специалистов и больше возможностей оперативно реагировать на необоснованное повышение цен, в том числе пресекать ценовые сговоры крупных игроков рынка.

Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей-4

Татьяна Парейко, начальник юридического управления МАРТ:
Превентивные меры, которые можно предпринять в рамках нового закона, такие как предупреждение, позволяют пресекать нарушение на стадии его действия без длительного процесса антимонопольного расследования. За невыполнение решения антимонопольного органа следует административная ответственность.

Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей-7

Новая редакция антимонопольного законодательства максимально приближена к нормам, которые действуют в странах Евразийского экономического союза.

# Антимонопольное законодательство Беларуси # Экономика # Татьяна Парейко # Фотофакт

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