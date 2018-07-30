Новое антимонопольное законодательство: как теперь будут бороться с недобросовестной торговлей

Новости Беларуси. С приходом августа в Беларуси заработает новое антимонопольное законодательство. Целая глава документа посвящена недобросовестной торговле, от которой в конечном счете страдает потребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В руках антимонопольного ведомства теперь будут сосредоточены не только карательные, но и превентивные рычаги воздействия, такие как предупреждение. Появится у специалистов и больше возможностей оперативно реагировать на необоснованное повышение цен, в том числе пресекать ценовые сговоры крупных игроков рынка.

Татьяна Парейко, начальник юридического управления МАРТ:

Превентивные меры, которые можно предпринять в рамках нового закона, такие как предупреждение, позволяют пресекать нарушение на стадии его действия без длительного процесса антимонопольного расследования. За невыполнение решения антимонопольного органа следует административная ответственность.