Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции

Новости Беларуси. 25 июня после специальной пресс-конференции, на которой Дарья Домрачева сообщила о завершении спортивной карьеры, журналистов угостили тортом.

Пресс-конференция была назначена на 15:00. Все с нетерпением ожидали, какое решение примет олимпийская чемпионка. Но примерно за час до того, как Дарья Домрачева публично рассказала о своём решении, информацию о том, что, возможно, она завершит карьеру, разгласил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев.

«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта