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Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции

25 июня 2018 14:37
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Новости Беларуси. 25 июня после специальной пресс-конференции, на которой Дарья Домрачева сообщила о завершении спортивной карьеры, журналистов угостили тортом.  

Пресс-конференция была назначена на 15:00. Все с нетерпением ожидали, какое решение примет олимпийская чемпионка. Но примерно за час до того, как Дарья Домрачева публично рассказала о своём решении, информацию о том, что, возможно, она завершит карьеру, разгласил на своей странице в Instagram Дмитрий Губерниев.  

«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта  

Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции-1

На пресс-конференции Домрачева признала, что решение далось ей нелегко, но она завершает карьеру. Одной из причин ухода биатлонистка назвала воспитание дочери Ксении. Спортсменка поблагодарила всех за поддержку и выразила надежду, что фанаты биатлона отнесутся к её решению с пониманием.  

Дарья резала, Уле – подавал. Домрачева и Бьорндален угостили журналистов тортом после пресс-конференции-4

Ну, а журналисты на прощание смогли отведать торт в компании с легендарной белорусской биатлонисткой и восьмикратным олимпийским чемпионом Уле-Эйнаром Бьорндаленом.  

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена (смотрите здесь). 

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален

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