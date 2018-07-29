Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом

Новости Беларуси. Замену полетам на лыжах после ухода из большого спорта нашел Томас Моргенштерн. Трехкратный олимпийский чемпион, легенда и любимец Австрии, теперь покоряет новые высоты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Томас Моргенштерн, трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина, пилот сборной Австрии:

Когда я был спортсменом, я летал 6-8 метров в секунду. Но ведь можно же больше? И вот у меня вертолет. В Австрии это, конечно, не так популярно – по той же причине, что и во всем мире: дорого. Потому у нас на этом чемпионате только две команды: я и Штефан (он же мой учитель) и еще молодые ребята.

Он прилетел в Беларусь на своем частном вертолете Robinson. Отыскать его в десятке других проще простого – на бортах характерная аэрография. Томас Моргенштерн:

Дизайн я сам разрабатывал. Вот посмотрите – здесь ее имя. Хелина, так зовут мой вертолет. Да, это девочка, потому что ее тоже нужно постоянно гладить.

Алена Сырова:

Аэрография напоминает ту, что у биатлониста Бьорндалена на трейлере?

Томас Моргенштерн:

Да, кстати, я был очень удивлен, встретив их с Дашей на открытии чемпионата. Уле для меня кумир, а Даша – величайший спортсмен. И это будет отличной идеей, если они оба получат летные права, и мы с ними будем соревноваться.