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Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом

29 июля 2018 18:23
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Новости Беларуси. Замену полетам на лыжах после ухода из большого спорта нашел Томас Моргенштерн. Трехкратный олимпийский чемпион, легенда и любимец Австрии, теперь покоряет новые высоты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом-1

Томас Моргенштерн, трехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина, пилот сборной Австрии:
Когда я был спортсменом, я летал 6-8 метров в секунду. Но ведь можно же больше? И вот у меня вертолет. В Австрии это, конечно, не так популярно – по той же причине, что и во всем мире: дорого. Потому у нас на этом чемпионате только две команды: я и Штефан (он же мой учитель) и еще молодые ребята.

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом-4

Он прилетел в Беларусь на своем частном вертолете Robinson. Отыскать его в десятке других проще простого – на бортах характерная аэрография.

Томас Моргенштерн:
Дизайн я сам разрабатывал. Вот посмотрите – здесь ее имя. Хелина, так зовут мой вертолет. Да, это девочка, потому что ее тоже нужно постоянно гладить.

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом-7

Алена Сырова:
Аэрография напоминает ту, что у биатлониста Бьорндалена на трейлере?

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом-10

Томас Моргенштерн:
Да, кстати, я был очень удивлен, встретив их с Дашей на открытии чемпионата. Уле для меня кумир, а Даша – величайший спортсмен. И это будет отличной идеей, если они оба получат летные права, и мы с ними будем соревноваться.

Томас Моргенштерн рассказал о своем вертолёте Хелине и о том, что хотел бы посоревноваться с Домрачевой и Бьорндаленом-13

Почему бы и нет? Правда, любители винтокрылого спорта в следующий раз встретятся уже наверняка не на Боровой, а на аэродроме Липки, что под Минском. Именно эта авиабаза с завершением мирового первенства станет полноценным домом для минского ДОСААФ, школой для будущих звезд авиаспорта и комфортной воздушной гаванью для многих гостей, влюбленных в небо.

Больше подробностей о том, как прошли чемпионат мира по вертолетному спорту и фестиваль «ПроНебо» здесь.

# Авиация # Томас Моргенштерн # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Фотофакт

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