Домрачева и Бьорндален собираются в путешествие по Беларуси. Спортсменка обещает выложить серию фото

Новости Беларуси. Спортивная пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален планирует совершить путешествие по Беларуси.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram четырехкратная олимпийская чемпионка. Пост Дарья Домрачева сопроводила фото, где она и ее супруг отдыхают в бане.

Дарья Домрачева:

Баня – знакомый и любимый всеми ритуал, парная, берёзовые веники, медовый массаж, квас, тёплый чай и приятные беседы – не это ли лучшее восстановление?

Биатлонистка отметила, что этими фото она начала серию снимков на тему путешествия Бьорндалена по Беларуси. Домрачева попросила подписчиков посоветовать интересные места. «Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец, появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте».

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