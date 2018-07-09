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Домрачева и Бьорндален собираются в путешествие по Беларуси. Спортсменка обещает выложить серию фото

09 июля 2018 09:55
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 Новости Беларуси. Спортивная пара Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален планирует совершить путешествие по Беларуси.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram четырехкратная олимпийская чемпионка. Пост Дарья Домрачева сопроводила фото, где она и ее супруг отдыхают в бане.

Дарья Домрачева:
Баня – знакомый и любимый всеми ритуал, парная, берёзовые веники, медовый массаж, квас, тёплый чай и приятные беседы – не это ли лучшее восстановление?

Биатлонистка отметила, что этими фото она начала серию снимков на тему путешествия Бьорндалена по Беларуси. Домрачева попросила подписчиков посоветовать интересные места. «Собираемся проехать по прекрасным и интересным местам синеокой. Наконец, появилась такая возможность! Есть идеи? Советуйте».

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Домрачева и Бьорндален собираются в путешествие по Беларуси. Спортсменка обещает выложить серию фото-1

Фото: instagram.com/dadofun

Интернет-пользователи охотно откликнулись на просьбу пары и начали советовать интересные места. Среди них – Налибокская пуща, Пинск, Гомель, Ружаны, Браславские озера, Полоцк, Брестская крепость.

Публикации приключений спортсменов будут появляться под хэштегом «НорвежецПоБеларуси».

После трипа по Беларуси семья собирается рвануть в Норвегию. Посты оттуда можно будет найти по хэштегу «БелорусочкавНорвегии». 

В конце июня семейная пара отдохнула на море.

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# Звезды # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Фотофакт

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