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«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту

24 июля 2018 15:25
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту открывается 24 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В роли хозяйки турнира наша страна впервые.

К приему гостей – а на небесные состязания прибыли экипажи из Великобритании, России, Китая и других стран – организаторы подготовились основательно. Соревновательная программа обещает подарить немало эмоций и зрителям.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -1

Церемония открытия проходит на аэродроме «Липки». Здесь работает съемочная группа СТВ.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -4

Ольга Коршун, СТВ:
Высокий статус мероприятия подчеркивают высокие гости, которые приехали в «Липки». Это наши космонавты, знаменитые спортсмены и простые белорусы.

Сюда из Харькова своим ходом добрался легендарный самолет ПО-2, на которых сражались «ночные ведьмы» во время Великой Отечественной войны.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -7

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К примеру, витебские летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Это шоу будет длиться 9 минут.

К слову, в «Липках» пройдет только церемония открытия, основные баталии развернутся на аэродроме «Боровая». В чемпионате участвуют 36 экипажей, в том числе из России и Китая. Авиаторов ждут самые разные испытания: развозка грузов, навигация, командная эстафета, слалом.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -10

Впервые на ЧМ выберут победительницу женских экипажей.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -13

Анастасия Короткевич, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:
Мы летаем вместе уже четвертый сезон с Софией Куршубадзе. Естественно, каждый сезон мы готовимся к каким-то другим соревнованиям. К этому чемпионату мы начали готовиться еще в марте, потихоньку вводиться в строй, летать спортивные упражнения. Съездили на чемпионат в Россию в мае, чтобы быть немного готовыми к такому международному уровню соревнований.

Сейчас, в течение недели, мы летали каждый день по несколько часов. Это были итоговые сборы, когда нужно было получить по максимуму всё, что возможно от тренировок.

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -16

«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту -18

Михаэль Шофф, пилот сборной Германии по вертолетному спорту:
Мы очень рады летать именно здесь. Первые впечатления – самые прекрасные. Красивая территория, хорошая организация.

Все приезжают на чемпионат за победой, и мы – не исключение. Хоть и очевидные фавориты – это сборные России и вашей страны. Всех пилотов мы знаем и регулярно встречаемся на разных первенствах. Вы знаете, вертолетный мир очень дружный.

Беларусь на чемпионате представят сразу семь экипажей. Надеемся, что эти соревнования пройдут для всех удачно.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Авиация # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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