«Вертолётный мир очень дружный». Что происходит на аэродроме «Липки» перед открытием ЧМ по вертолётному спорту

Новости Беларуси. Чемпионат мира по вертолетному спорту открывается 24 июля в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В роли хозяйки турнира наша страна впервые. К приему гостей – а на небесные состязания прибыли экипажи из Великобритании, России, Китая и других стран – организаторы подготовились основательно. Соревновательная программа обещает подарить немало эмоций и зрителям.

Церемония открытия проходит на аэродроме «Липки». Здесь работает съемочная группа СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Высокий статус мероприятия подчеркивают высокие гости, которые приехали в «Липки». Это наши космонавты, знаменитые спортсмены и простые белорусы. Сюда из Харькова своим ходом добрался легендарный самолет ПО-2, на которых сражались «ночные ведьмы» во время Великой Отечественной войны.

Леонид Якубович на ЧМ по вертолётному спорту: «Не главное быть первым, главное – быть лучшим» Дарья Домрачева рассказала, чего ждёт от чемпионата мира по вертолётному спорту К примеру, витебские летчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа. Это шоу будет длиться 9 минут. К слову, в «Липках» пройдет только церемония открытия, основные баталии развернутся на аэродроме «Боровая». В чемпионате участвуют 36 экипажей, в том числе из России и Китая. Авиаторов ждут самые разные испытания: развозка грузов, навигация, командная эстафета, слалом.

Впервые на ЧМ выберут победительницу женских экипажей.

Анастасия Короткевич, пилот сборной Беларуси по вертолетному спорту:

Мы летаем вместе уже четвертый сезон с Софией Куршубадзе. Естественно, каждый сезон мы готовимся к каким-то другим соревнованиям. К этому чемпионату мы начали готовиться еще в марте, потихоньку вводиться в строй, летать спортивные упражнения. Съездили на чемпионат в Россию в мае, чтобы быть немного готовыми к такому международному уровню соревнований. Сейчас, в течение недели, мы летали каждый день по несколько часов. Это были итоговые сборы, когда нужно было получить по максимуму всё, что возможно от тренировок.