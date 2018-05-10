Приз за честную игру. Дарья Домрачева получила награду Международного союза биатлонистов

Биатлонистка Дарья Домрачева получила награду Международного союза биатлонистов.

Спортсменка была удостоена приза за спортивное благородство. Четырехкратная олимпийская чемпионка победила в голосовании среди спортсменов, участвовавших на этапах Кубка мира.

Напомним, что на этапе в Антхольце белорусская биатлонистка наступила на палку соперницы – Доротеи Вирер. В итоге итальянка ехала до финиша с одной палкой, а Дарья не стала обгонять Вирер, что позволило ей занять второе место. Домрачева финишировала третьей.