Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой

Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал завершение спортивной карьеры своей супруги – четрырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой. В интервью телеканалу NRK норвежец рассказал, что это решение далось Дарье непросто. По словам Бьорндалена, в любом деле Домрачева выкладывается на все сто процентов, но если бы она продолжила выступления, то не смогла бы уделять достаточное количество времени дочери. Уле-Эйнар Бьорндален:

Мне лично будет скучно смотреть биатлон, когда Дарьи не будет на дистанции. Домрачева: «Супруг готов был поддержать меня при любом моём решении»

Также восьмикратный олимпийский чемпион добавил, что его супруга показывала невероятные результаты и на трассе, и на стрельбище. «Ее физическая форма выдающаяся. Она обладает талантом и отличными умениями. К тому же Дарья прекрасно справляется с давлением». Уле-Эйнар немного рассказал и о планах на будущее, но не стал раскрывать все карты. «У нас много планов, но мы пока не выбрали что-то конкретное. Мы работаем над многими различными проектами и вскоре примем решение, чем заниматься. Это произойдет в течение нескольких месяцев». Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена