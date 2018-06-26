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Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой

26 июня 2018 07:29
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Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал завершение спортивной карьеры своей супруги – четрырехкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

В интервью телеканалу NRK норвежец рассказал, что это решение далось Дарье непросто. По словам Бьорндалена, в любом деле Домрачева выкладывается на все сто процентов, но если бы она продолжила выступления, то не смогла бы уделять достаточное количество времени дочери.

Уле-Эйнар Бьорндален:
Мне лично будет скучно смотреть биатлон, когда Дарьи не будет на дистанции.

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Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой-1

Также восьмикратный олимпийский чемпион добавил, что его супруга показывала невероятные результаты и на трассе, и на стрельбище. «Ее физическая форма выдающаяся. Она обладает талантом и отличными умениями. К тому же Дарья прекрасно справляется с давлением».

Уле-Эйнар немного рассказал и о планах на будущее, но не стал раскрывать все карты.

«У нас много планов, но мы пока не выбрали что-то конкретное. Мы работаем над многими различными проектами и вскоре примем решение, чем заниматься. Это произойдет в течение нескольких месяцев».

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Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой-4

Сама Дарья на своей странице в Instagram поделилась эмоциями. «Спасибо всем, кто прошёл этот путь вместе со мной!!! Больше слов – позже».

Напомним, накануне легендарная биатлонистка завершила спортивную карьеру. Домрачева призналась, что она не нашла оптимального варианта, при котором бы можно было совмещать воспитание дочери и спорт.

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# Биатлон # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален # Дарья Домрачева

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