«Мы без этих денег просто умрем». Как Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае.

Урсула фон дер Ляйен весьма хитро поступила, когда сообщила европейским фермерам, что в семилетнем плане мы обязательно предусмотрим для вас деньги. Но семилетний план начинается при ее руководстве, а заканчивается совсем уже нет.