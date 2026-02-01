«Мы без этих денег просто умрем». Как Урсула фон дер Ляйен обманула европейских фермеров
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Сегодня рассуждаем по-крупному. Одна из самых масштабных сделок XXI века, крупнейшая в мире зона свободной торговли, рукопожатие через Атлантику – все это об историческом соглашении, которое, внимание, спустя четверть века подписано в Парагвае.
Урсула фон дер Ляйен весьма хитро поступила, когда сообщила европейским фермерам, что в семилетнем плане мы обязательно предусмотрим для вас деньги. Но семилетний план начинается при ее руководстве, а заканчивается совсем уже нет.
Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:
Единая сельскохозяйственная политика в рамках финансового периода 2028 – 2034 годов продолжит играть свою роль основного политического инструмента ЕС для обеспечения фермеров справедливым доходом, гарантирования долгосрочной продовольственной безопасности и повышения привлекательности и уровня жизни в сельской местности.
Владислав Тимченко, журналист-международник, редактор новостного агентства Baltnews:
В данном случае Урсула фон дер Ляйен немножко лукавит. Сейчас идут переговоры по новому семилетнему бюджету 2028 – 2034 годов. И как она уже говорила ранее, это будет рекордный бюджет. Будут вложены 2 триллиона евро, это рекорд, но фермерам там фактически ничего не причитается.
Если раньше 40 % бюджета ЕС составляли выплаты фермерам и поддержка аграриев, то в новом бюджете на 2028 год предусматривается лишь 15 %. При этом там есть небольшое уточнение, что выплаты предусматриваются не фермерам, а на развитие сельскохозяйственных территорий, что предполагает строительство школ, детских садов и дорог.
То есть уже местные власти будут решать, куда девать деньги, которые им выдает Европейский союз. И вот буквально на прошлой неделе эстонские фермеры, есть сообщество эстонских фермеров, написали коллективное и крайне эмоциональное письмо в правительство, где указали, что вы нам вряд ли будете давать деньги. И давайте заключим договор, что все субсидии, которые будут выдаваться местным властям на развитие сельскохозяйственных территорий, будут отданы только нам, потому что мы без этих денег просто умрем.
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