Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров

Новости Беларуси. Главная новость дня: Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру, 25 июня прима белорусского биатлона объявила об этом на специальной пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она намерена больше времени уделять семье, но моменты спортивного триумфа навсегда останутся в памяти спортсменки. Давайте и мы еще раз насладимся яркими эпизодами и победными мгновениями, которые подарила всем любителям биатлона великая спортсменка.

«Решение обдуманное и нелегкое». Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

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