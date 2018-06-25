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Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров

25 июня 2018 17:48
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Новости Беларуси. Главная новость дня: Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру, 25 июня прима белорусского биатлона объявила об этом на специальной пресс-конференции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Она намерена больше времени уделять семье, но моменты спортивного триумфа навсегда останутся в памяти спортсменки. Давайте и мы еще раз насладимся яркими эпизодами и победными мгновениями, которые подарила всем любителям биатлона великая спортсменка.

«Решение обдуманное и нелегкое». Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру

«Спасибо, Дарья! Нам будет очень тебя не хватать». Губерниев рассказал, что Домрачева уходит из большого спорта

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-1

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-3

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-5

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-7

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-9

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-11

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-13

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-15

Домрачева уходит из большого спорта. 10 легендарных кадров-17

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт

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