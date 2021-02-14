Какой будет социальная политика Беларуси в ближайшие пять лет? Девять важных направлений в одном материале

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание расставило приоритеты нашей жизни на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Один из них – счастливая семья. Государство сделает все возможное для поддержки рождаемости. А еще решение квартирного вопроса, образование и медицина. Сильная социальная политика – традиционный конек белорусской стратегии. Этот тренд сохраним и в нынешней пятилетке. Репортаж Юлии Бешановой.

Юлия Бешанова, корреспондент:

В основу выступления главы государства были положены результаты масштабного социологического исследования, которое накануне ВНС провели в стране. Белорусы ответили на самые важные вопросы: куда, как и с кем должна идти страна в ближайшие годы. Поэтому Президент с трибуны признался: его доклад должен был быть совсем другим. Но глава государства говорил о том, что волнует каждого белоруса. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь. В основе государственной политики Беларуси всегда был и будет человек, его интересы и потребности. Другими словами, цены, зарплаты, доступная медицина и образование. Даже в непростое время именно эти тезисы – одни из самых важных в докладе Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, приехав сюда, вывалили кучу тех вопросов, которые мы не ожидали, в том числе и я. Оказывается, эти, казалось бы, для нас глобальные, вопросы Конституции, перераспределения и прочее, не были даже в приоритете. Это говорит о том, что мы можем оторваться, руководство страны, от жизни обычных людей. То есть стало понятно, что кроме этих политических надстроечных вопросов людей волнует базис, экономика, их конкретная жизнь.

Семья В тезисе «счастливая семья» заложено сразу несколько масштабных идей. Планируется реализовать проект «Здоровая нация». Для этого большие средства будут выделяться на здравоохранение. Главное – сделать доступной высококлассную медицинскую помощь не только для столичных жителей. Сегодня в стране проживают порядка 9 миллионов человек. Чтобы белорусов становилось больше, нужно серьезно взяться за программу «Многодетная Беларусь» – там много новаций.

Зарплаты Еще один важный тезис: человек, который работает должен, иметь нормальный уровень жизни. Баланс цен – зарплат на особом контроле. Да, проблемы есть, их правительство видит. Но здесь много зависит и от самих людей. Александр Лукашенко: «Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты» За последние пять лет реальные доходы населения выросли на 15 %. Средняя зарплата сегодня – 1 200 рублей. Но все еще далеко не у всех.

Александр Лукашенко:

Да, средняя в 500 долларов, да. Но некоторые 350-400 долларов получают, их из подвала надо поднять, их надо подтянуть, чтобы они не были нищими. Вот доведем минимальную до 500 долларов. Еще одно удилище дадим всем – идите ловите рыбу. Не надо надеяться на государство, что и лечить бесплатно будем, и образование бесплатно, и оборону надо держать, и государственную безопасность и прочее. Настало время шевелиться самим.

Пенсии Интересы людей – приоритет нашей экономической политики, а социальное государство уже стало национальным брендом. В период подготовки к ВНС звучало много радикальных предложений. Например, введение прогрессивной ставки налогообложения, страховой медицины, накопительной пенсионной системы. Но далеко не все сейчас готовы отказаться от классических подходов. В этом случае государство остается оплотом гарантированной пенсионной поддержки.

Александр Лукашенко:

Надо признать, что сейчас уровень пенсий не так высок, как хотелось бы, поэтому я предлагаю продолжить совершенствование пенсионной системы. Видится правильным сохранить статус государства как оплота гарантированной пенсионной поддержки, поэтапно внедрять элементы накопительной пенсионной системы, позволяющей каждому работающему гарантированно увеличить будущую пенсию. Государство создаст для этого нужную «инфраструктуру». Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов? Предлагается подготовить программу «3+3». Ее суть в том, что работник сможет перечислить на свой личный пенсионный счет до 3 % зарплаты. Столько же добавит и работодатель.

Нина Гудинская, пенсионерка:

Побольше пенсии. Но нам уже обещали побольше пенсии, естественно. Нам это очень необходимо, чтобы мы могли не только пенсией помогать внукам и так далее, чтобы мы могли куда-то поехать.

Цены Контроль за ценообразованием останется одним из приоритетов. В прошлой пятилетке уровень инфляции не превышал 5-6 % в год – это исторический минимум. Но человеку важны конкретные ценники в магазинах и аптеках, а не общий индекс цен в отчетах чиновников.

Образование Второе – образование. Не каждая страна может себе позволить помочь гражданам в бесплатном овладении профессией. Принципы здесь останутся прежними, но система требует совершенствования: освободить преподавателей от лишней бумажной работы, дифференцировано подойти к вступительной кампании, решить вопрос воспитания молодежи

Александра Гончарова, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Патриотизм начинается с детства, он начинается в семье. И больше функций мы все-таки должны переложить непосредственно на семью. Беларусь – единственная в Европе страна, где существует обязательное распределение после окончания высших и средних учебных заведений. Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году? Спорить можно долго, но, во-первых, если человек учился за государственные деньги, он должен отработать или вернуть их – логика справедливая. Во-вторых, для многих, особенно для сельских жителей, это гарантия первого рабочего места, причем без опыта.

Развитие регионов Приоритетом на ближайшие пять лет будет развитие регионов. В любом маленьком городке условия жизни должны быть не хуже, чем в столице. Чистая вода, удобные дороги, доступная медицина, условия для развития бизнеса – есть над чем работать.

Национальная культура Глобализация сегодня размывает контуры и границы национальных культур. Наша задача – сохранить культурные и духовные истоки. Государство готово вкладываться в историческое наследие. В планах – завершить создание музейного квартала Национального художественного музея и реконструкцию и реставрацию Спасо-Преображенской церкви в Полоцке, дворцово-паркового ансамбля в Могилевской области, Кревского замка.