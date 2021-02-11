«Если не производить товар, то останемся за бортом мировой экономики». Какие вопросы ВНС волнуют жителей регионов?

Новости Беларуси. Шестое Всебелорусское народное собрание – главное политическое событие года. К площадке форума, где 11 февраля определяется судьба страны на ближайшую перспективу, – внимание представителей абсолютно всех сфер. Прозвучавшие темы объединяют тысячи людей. Образование международного уровня, распределение студентов на первое место работы, льготы и жилье для молодых специалистов. Эти и другие темы волнуют студенческую молодежь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Гродненский государственный университет имени Янки Купалы всю осень был одной из баз для диалоговых площадок, здесь звучало много идей, предлагались инициативы. От практико-ориентированного обучения и социальных гарантий после службы в армии до более активного участия молодежи в политической жизни страны. Все предложения на Всебелорусское народное собрание передали через трех делегатов от Купаловского университета – это ректор, курсант и магистрант. Студенты активно следят за происходящим на форуме.





Маргарита Сетько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Образование сегодня не стоит на месте. Я согласна с главой государства, что образование – это именно та вещь, которая всегда должна изменяться. Это будет действительно практичным способом для какого-то усовершенствования приемной компании, для поступления абитуриентов в вузы целенаправленно, а не по стереотипу, что я закончил школу, мне нужно куда-то поступить.

Ольга Русилко, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Мне очень импонирует то, что Президент в своем выступлении делает очень большие ставки на молодежь, также на студентов. И очень хорошо то, что нас слышат. Пристально следят за новостями из большого зала Дворца Республики по всей Беларуси. На «Гомсельмаше» особый интерес к стратегии развития промышленного производства. Ведь от стабильной работы всей отрасли напрямую зависит благосостояние заводчан. В ближайшие годы им предстоит ориентироваться как на мировую конъюнктуру, так и потребности внутреннего рынка. Так, в Беларуси продолжится работа по обеспечению сельхозорганизаций техникой, оснащенной бортовыми компьютерами и системами навигации отечественного производства. А значит, на продукцию «Гомсельмаша» спрос будет только расти.

Виталий Осадчий, начальник механосборочного корпуса холдинга «Гомсельмаш»:

Глава государства упоминал в своем выступлении тему о жесткой мировой конкуренции. Если мы не будем производить свой товар, свой продукт, то мы просто не сможем выдержать эту конкуренцию и останемся за бортом мировой экономики. В этом я с главой государства полностью согласен. Я рад, что государство сохранило производство, а мы его достойно развиваем.