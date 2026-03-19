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Новости по тегу #Александр Студнев

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования
19 марта 2026 16:54

Сильные регионы – приоритет Беларуси: о чем говорили в Единый день информирования

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры
11 февраля 2026 07:41

Результаты работы отрасли за 2025-й и задачи на перспективу озвучили в Минстройархитектуры

Жилищную стратегию в масштабах страны обсуждали в Бресте на встрече с Александром Студневым
15 января 2026 20:00

Жилищную стратегию в масштабах страны обсуждали в Бресте на встрече с Александром Студневым

В Минске чествовали представителей строительной сферы
06 августа 2025 16:58

В Минске чествовали представителей строительной сферы

Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства
04 марта 2025 13:39

Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства

Экскурсии, новые проекты и откровенные беседы – как Могилёв встретил «Марафон единства»?
22 ноября 2024 19:09

Экскурсии, новые проекты и откровенные беседы – как Могилёв встретил «Марафон единства»?

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве
27 апреля 2024 11:25

Более 10 тысяч участников собрал весенний велопробег в Могилёве

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве
13 июня 2023 08:37

Специализированный автомобиль с подъёмным механизмом появился в Доме ребёнка в Могилёве

Познакомиться с системой госуправления. В Могилёве создали первый в регионе городской Молодёжный актив
12 апреля 2023 07:04

Познакомиться с системой госуправления. В Могилёве создали первый в регионе городской Молодёжный актив

«Власть должна честно и откровенно решать вопросы». Сергеенко встретился с руководителями Могилёвской области
19 января 2023 17:28

«Власть должна честно и откровенно решать вопросы». Сергеенко встретился с руководителями Могилёвской области

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города
30 декабря 2022 06:44

Что просили у Деда Мороза дети из Могилёва? Их мечты исполнил мэр города

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам
04 ноября 2022 07:03

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам