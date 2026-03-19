Новости по тегу #Александр Студнев

Развитие строительной отрасли – одно из приоритетных направлений на текущую пятилетку.
Так, в последние годы стройкомплекс показывает высокие темпы развития. Рост добавленной стоимости составил 108 %.
О жилищной стратегии в масштабах страны говорили в одном из стройтрестов Бреста.
Напомним, свой профессиональный праздник работники строительной сферы отметят в уже в это воскресенье.
На протяжении профессиональной деятельности Александр Студнев был тесно связан со строительной сферой – работал мастером, руководил коммунальными предприятиями.
На два дня центральные улицы и крупные площадки областного центра заполнили звуки музыки, ароматы белорусской кухни, экскурсии, выставки, бизнес-встречи и мастер-классы.
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