«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?

Новости Беларуси. Семьи – в каждый дом. В Минске подводят итоги года, в том числе и по объемам жилой застройки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Всего в столице введено более 600 тысяч квадратных метров жилья. Тенденцией последних годов можно считать наличие обширных жилых зон и развитие надлежащей инфраструктуры.

Анастасия Кончиц, корреспондент:

Строительство комфортного жилья по-прежнему остается одним из приоритетных направлений в развитии города. Ежегодно возводится около 600 тысяч квадратных метров. Председатель Мингорисполкома недавно отмечал, что в ближайшем будущем такие объемы постараются сохранить. Но акцент немного сместится. Приоритет – развитию за счет городов-спутников.





Как говорится, Минск не резиновый. Поэтому активно сейчас застраиваются Смолевичи. Там для минчан, желающих обзавестись собственной квартирой, выделили целый квартал. Всего предусмотрено строительство 19 многоэтажек, а это больше 2000 квартир.

Один дом уже ввели в эксплуатацию. Начали строительство еще трех. Такую застройку специалисты единогласно считают перспективной. И столице легче дышать, и ключи от новенькой квартиры может получить каждый. Тем более квадратный метр будет дешевле, чем в Минске.





Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

На сегодняшний день подано около 1500 заявлений на строительство квартир в данных домах. Также хочется отметить, что при строительстве жилья в городах-спутниках, в тех же Смолевичах, гражданам предоставляется государственная поддержка в рамках Указа главы государства № 240.