«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

За время работы ВНС поступило 17 тысяч обращений. В общую резолюцию внесут и инициативы конструктивной оппозиции. В общем, все будет по-белорусски – идти от жизни. Поэтому и не удалось перевернуть страну, запугать делегатов всенародного форума и всех патриотов страны.

Александр Лукашенко: я не хочу никакого боя, но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать

Среди тех, кто решительно отстаивал свою точку зрения, и военком из Гомеля. Военную решимость показал и на собрании: встал и пожал руку Президенту.