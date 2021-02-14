«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Евгений Пустовой, корреспондент:
За время работы ВНС поступило 17 тысяч обращений. В общую резолюцию внесут и инициативы конструктивной оппозиции. В общем, все будет по-белорусски – идти от жизни. Поэтому и не удалось перевернуть страну, запугать делегатов всенародного форума и всех патриотов страны.
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Среди тех, кто решительно отстаивал свою точку зрения, и военком из Гомеля. Военную решимость показал и на собрании: встал и пожал руку Президенту.
Андрей Кривоносов, военный комиссар Гомельской области, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости, пожав вам вашу твердую руку.
Евгений Пустовой:
Многие так хотели сделать. Есть за что Александру Лукашенко пожать не только руку, но представить первого Президента к высшей государственной награде.
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