Лукашенко пригласил Ким Чен Ына посетить Беларусь

Александр Лукашенко пригласил Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына посетить Беларусь. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, отвечая на вопрос информагентства ТАСС. Она отметила: мы всегда будем рады видеть Ким Чен Ына в Беларуси. Вчера во время переговоров Президент пригласил его посетить нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Наталья Эйсмонт заявила, что возможность встречи с Трампом – рассматривается. По словам пресс-секретаря белорусского лидера, Президент будет рад обсудить с Президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений. Кроме того, Наталья Эйсмонт заявила о возможном участии Александра Лукашенко в Совете мира в 2026 году.

«Если заседание будет в текущем году и если это будет приемлемо для белорусской стороны, обязательно посетим этот саммит», – добавила пресс-секретарь Президента Беларуси.

В комментарии для информагентства ТАСС Наталья Эйсмонт подчеркнула, что и в поездке в КНДР, и в переговорах с США всегда присутствовали и будут присутствовать и вопросы братской России.

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