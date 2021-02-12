«Это наше счастье, наше будущее». Отец четверых детей Алексей Талай рассказал о поддержке со стороны государства

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Алена Сырова, ведущая:

У меня вопрос к Алексею. У вас четверо детей. Скажите, решиться на такое количество детей было бы сложно, не будь в Беларуси определенной поддержки? Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти

Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:

Конечно. Вы абсолютно правы. Беларусь, наверное, единственная в мире, где три года дается женщине после рождения ребенка, и все дотации и так далее. Это очень большая и очень важная поддержка.