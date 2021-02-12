«Это наше счастье, наше будущее». Отец четверых детей Алексей Талай рассказал о поддержке со стороны государства

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
У меня вопрос к Алексею. У вас четверо детей. Скажите, решиться на такое количество детей было бы сложно, не будь в Беларуси определенной поддержки?
Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти
Алексей Талай, член национальной команды Беларуси по инваспорту:
Конечно. Вы абсолютно правы. Беларусь, наверное, единственная в мире, где три года дается женщине после рождения ребенка, и все дотации и так далее. Это очень большая и очень важная поддержка.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Смотрите, что сказал сегодня Президент: «Мама с тремя детьми – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой. А мама четверых детей заработала будущую пенсию». Это тоже изменение в будущую Конституцию.
Алексей Талай:
Дети – это наше счастье, наше будущее. Необходимо понимать это и помнить, как наши героические предки в годы лихолетья выживали, старались, питание и так далее. Сейчас же ситуацию просто сравнить нельзя. Когда мне говорят «вот, одного для себя», вот эти какие-то непонятные мысли – это не есть хорошо, нет конкуренции между детками. И других очень много плюсов.
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