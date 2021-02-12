Прямой эфир

Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет»

12 февраля 2021 20:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание 12 февраля завершило работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог за эти два дня вышел из запланированного графика – собственно, на часы никто не смотрел, ведь во время большого диалога обсуждали будущее всей страны. Да и белорусы ждали ответы на многие вопросы.

Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет»-1

Честное ценообразование, справедливое начисление пенсий – вот те вопросы, которые ежедневно на контроле правительства.

Михаил Орда: «Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам»

Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Здесь председатель наших профсоюзов говорил о пенсиях, что мы там где-то накосячили. Прошу Минтруда и в правительстве рассмотреть это замечание. Что касается ценообразования (и о лекарствах вы говорили, и прочее), не дай бог по принципу «пол-потолок» кто-то устанавливал цены в аптеках, особенно этим грешат частники, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет.

Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет»-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: я не хочу никакого боя, но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать

Александр Лукашенко – делегатам ВНС: вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях, об этом внутреннем накале

Президент Беларуси: ради бога, можешь не любить Лукашенко, иди работай по законам, честно, принципиально, люби свой народ

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады
12 февраля 2021 20:16

Наши парни поедут воевать в Сирию? Отвечает командир авиационной бригады

Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну
12 февраля 2021 20:13

Александр Лукашенко: у нас есть всё, чтобы достичь тех рубежей, к которым стремимся. Есть наше желание сохранить страну

Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных
12 февраля 2021 19:53

Марина Ленчевская: надеюсь, на весенней сессии будет принят закон о защите персональных данных