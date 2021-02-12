Александр Лукашенко о ценах в аптеках: «Мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет»

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание 12 февраля завершило работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог за эти два дня вышел из запланированного графика – собственно, на часы никто не смотрел, ведь во время большого диалога обсуждали будущее всей страны. Да и белорусы ждали ответы на многие вопросы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Здесь председатель наших профсоюзов говорил о пенсиях, что мы там где-то накосячили. Прошу Минтруда и в правительстве рассмотреть это замечание. Что касается ценообразования (и о лекарствах вы говорили, и прочее), не дай бог по принципу «пол-потолок» кто-то устанавливал цены в аптеках, особенно этим грешат частники, мы примем очень серьезное решение. Вплоть до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок? Нет, так не будет.