«Уверена, что это событие останется надолго в моей памяти». Три мнения делегатов ВНС о том, как прошёл форум

Новости Беларуси. В Минске завершило работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты возвращаются в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора. И даже не столько о решениях, принятых на собрании, сколько о внутреннем накале этой встречи. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

Илона Илларионова, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

У меня сейчас очень много эмоций, причем они совершенно разные – это и что-то волнующее, эмоциональное. Когда ты слушаешь доклад нашего главы государства, то действительно тебя переполняют эмоции, потому что ты слышишь основные посылы, слышишь и видишь, насколько этот человек сопереживает за нашу страну. Я уверена, что это событие останется надолго в моей памяти, я буду рассказывать о нем своим детям, внукам, правнукам.

Татьяна Захожая, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

У меня главный волнующий вопрос – кто придет после нас в деревни? Деревня уже известно что пустеет, не хватает людей, люди стремятся в город, а землю надо кому-то обрабатывать и пахать, и сеять. А молодежь не очень-то хочет остаться. Вопрос закрепления молодежи на селе самый главный и актуальный.