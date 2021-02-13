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Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях

13 февраля 2021 01:44
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Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент говорил в том числе о том, чтобы улучшить качество вступительных предметов. ЦТ не всегда объективно. Иногда нужно посмотреть на студента, чтобы понять, насколько он выгоден той или иной отрасли, как это сейчас происходит, например, в театральном, военном вузе. Как вы считаете, эта идея имеет место быть?

Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях-1

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Да, мы обсуждаем очень активно вступительную кампанию, какой ей быть, какие должны быть изменения. Глава государства ставил перед нами задачу, что необходимы внутренние экзамены в высшие учебные заведения, потому что для нас важно видеть человека. Не просто цифры и тесты, а человека. Насколько он профориентирован, насколько он осознанно идет в профессию. И решить этот вопрос можно только введением внутренних экзаменов.

Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях-4

Алена Сырова, ведущая:
К следующей вступительной кампании решим этот вопрос?

Ирина Старовойтова:
Дело в том, что общество должно быть подготовлено к такому подходу.

Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?

Кирилл Казаков:
За 20 минут мы второй раз говорим о том, что общество должно быть подготовлено. Сначала к Конституции, а потом к образовательным процессам.

Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях-7

Ирина Старовойтова:
Совершенно верно. Подготовка к внутренним вступительным экзаменам – это несколько иное, и я думаю, что в ближайшее время общественности мы озвучим изменения, которые будут через какое-то время введены.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Ирина Старовойтова # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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