Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Президент говорил в том числе о том, чтобы улучшить качество вступительных предметов. ЦТ не всегда объективно. Иногда нужно посмотреть на студента, чтобы понять, насколько он выгоден той или иной отрасли, как это сейчас происходит, например, в театральном, военном вузе. Как вы считаете, эта идея имеет место быть?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Да, мы обсуждаем очень активно вступительную кампанию, какой ей быть, какие должны быть изменения. Глава государства ставил перед нами задачу, что необходимы внутренние экзамены в высшие учебные заведения, потому что для нас важно видеть человека. Не просто цифры и тесты, а человека. Насколько он профориентирован, насколько он осознанно идет в профессию. И решить этот вопрос можно только введением внутренних экзаменов.