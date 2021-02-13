Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент говорил в том числе о том, чтобы улучшить качество вступительных предметов. ЦТ не всегда объективно. Иногда нужно посмотреть на студента, чтобы понять, насколько он выгоден той или иной отрасли, как это сейчас происходит, например, в театральном, военном вузе. Как вы считаете, эта идея имеет место быть?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Да, мы обсуждаем очень активно вступительную кампанию, какой ей быть, какие должны быть изменения. Глава государства ставил перед нами задачу, что необходимы внутренние экзамены в высшие учебные заведения, потому что для нас важно видеть человека. Не просто цифры и тесты, а человека. Насколько он профориентирован, насколько он осознанно идет в профессию. И решить этот вопрос можно только введением внутренних экзаменов.
Алена Сырова, ведущая:
К следующей вступительной кампании решим этот вопрос?
Ирина Старовойтова:
Дело в том, что общество должно быть подготовлено к такому подходу.
Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?
Кирилл Казаков:
За 20 минут мы второй раз говорим о том, что общество должно быть подготовлено. Сначала к Конституции, а потом к образовательным процессам.