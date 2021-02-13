Брестские делегаты поделились впечатлениями после ВНС: получилось построить диалог

Новости Беларуси. В Минске завершило работу Всебелорусское народное собрание. Делегаты возвращаются в регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь им предстоит выполнить еще одну задачу, поставленную перед ними лично Президентом: рассказать об особенностях большого разговора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вернитесь, пожалуйста, домой и доложите людям о наших решениях. И даже не столько о решениях, а об этом внутреннем накале. Тот дух передайте людям, чтобы они понимали. Нас прежде всего должны понять люди, которые направили нас сюда. Но если к этому еще заблудшие подключатся, будет очень хорошо. Те, кто сегодня сидят там, и находятся некоторые здесь за копейки, за рубли, за зеленые и прочее – нам их будет сегодня очень сложно перетащить на свою сторону, хотя мы от этого не должны отказываться. Еще одно впечатление – это уже моя вина, всех нас, руководства – мы очень редко проводим подобные и, может быть, менее масштабные форумы (подробнее здесь).

Дорога домой для брестчан оказалась одной из самых длинных – почти 350 километров. Обычно такой путь из Минска занимает порядка четырех часов, но снежная дорога выиграла у делегатов еще почти три часа. Это не отразилось на общем настроении. Из первых уст главные решения Всебелорусского народного собрания в коллективах услышат уже в понедельник.

Карина Базан, студентка Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Добрались хорошо, но из-за погодных условий дорога немного задержалась. Во Всебелорусском народном собрании я участвовала впервые, для меня это очень почетно и значимо. Меня в первую очередь волновала социальная структура и структура образования. Также немаловажна была экономика.

Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:

Куча впечатлений, много эмоций от происходящего в зале, от выступлений спикеров. Я думаю, в любом случае получилось построить диалог. Все сферы были затронуты, и в каждом выступлении можно было увидеть то зерно рациональное, что можно почерпнуть и что будет в ближайшие пять лет. Меня интересовали молодежная политика и образование, развитие, как будет продолжаться патриотическое воспитание молодежи.