Александр Лукашенко: «Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты»

Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди – самый ценный ресурс страны, это один из главных тезисов Президента. Социальное государство – бренд нашей Беларуси. Да, мы не сработали по некоторым показателям за предыдущие пять лет. И эти проблемы государство видит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Несмотря на более-менее приличный уровень зарплат в Минске, областных центрах, в регионах мы пока серьезно проседаем. Отстают по зарплате сельское хозяйство, сферы социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Я думаю, это правильно – повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся. Знаете, я в чем-то виноват и то правительство (не одно), которое я формировал за эти пять лет и предыдущие. Люди правильно предъявляют нам претензии: цены достаточно приличные, а доходы – не совсем приличные, скажем так. В чем моя вина? Я пришел в эту политику из производства, я понимал, что богатство – это то, что мы уложим в основные фонды. Если мы создадим новые рабочие места, если мы поднимем деревню, в сельское хозяйство, в деревообработку вложим. Но при этом в силу того, что мы капитализировали эти отрасли, строили новые предприятия, давали вам удочку, людям, конечно же, не могли в силу этого платить большие заработные платы.