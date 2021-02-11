Александр Лукашенко: «Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты»

Новости Беларуси. ВНС, чтобы обменяться мнениями и выработать общие идеи, собрало 11 февраля во Дворце Республики более 2 700 участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди – самый ценный ресурс страны, это один из главных тезисов Президента. Социальное государство – бренд нашей Беларуси. Да, мы не сработали по некоторым показателям за предыдущие пять лет. И эти проблемы государство видит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несмотря на более-менее приличный уровень зарплат в Минске, областных центрах, в регионах мы пока серьезно проседаем. Отстают по зарплате сельское хозяйство, сферы социальных и жилищно-коммунальных услуг, отдельные категории бюджетников еще небогаты. Государство видит эти проблемы и работает над их решением. Я думаю, это правильно – повышать уровень зарплат и планку уважения общества к людям социальных профессий. За предстоящее пятилетие их доходы существенно подтянутся.
Знаете, я в чем-то виноват и то правительство (не одно), которое я формировал за эти пять лет и предыдущие. Люди правильно предъявляют нам претензии: цены достаточно приличные, а доходы – не совсем приличные, скажем так. В чем моя вина? Я пришел в эту политику из производства, я понимал, что богатство – это то, что мы уложим в основные фонды. Если мы создадим новые рабочие места, если мы поднимем деревню, в сельское хозяйство, в деревообработку вложим. Но при этом в силу того, что мы капитализировали эти отрасли, строили новые предприятия, давали вам удочку, людям, конечно же, не могли в силу этого платить большие заработные платы.
Настало время поднимать зарплату людям. У нас есть большая зона ответственности бюджетников. Так, зарплату педагогических работников доведем до средней по стране. Врачи в 2025-м будут получать в 1,5 раза больше средней республиканской зарплаты. Медсестры, соцработники и занятые в сфере культуры будут иметь доход в следующей пятилетке не ниже среднего в бюджетном секторе. Мы не можем социальных работников и культработников держать на этой нищенской зарплате. Еще старому правительству мною была поставлена задача: да, средняя в 500 долларов, да. Но некоторые 350-400 долларов получают, их из подвала надо поднять, их надо подтянуть, чтобы они не были нищими. Вот доведем минимальную до 500 долларов. Еще одно удилище дадим всем – идите ловите рыбу.
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