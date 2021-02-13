Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
Ирина Анатольевна, вы сейчас рассматриваете возможность переформатировать процесс набора ребят, которые поступают по целевому направлению?
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Отвечу сразу по поводу массовости высшего образования и скажу, что цифры приема четко определяются по потребности заказчика кадров. Во-первых, есть прогноз потребности кадров, есть автоматизированная система потребности кадров и есть демографическая ситуация. Все это взвешивается, и любая специальность открывается при наличии заказа кадров. Вот эта связка, взаимодействие с заказчиком кадров, для нас очень важна и очень нужна.
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Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А как же платное образование? Когда у нас юристов и экономистов куча, а каменщиков и плотников нет.
Ирина Старовойтова:
Вы не правы по поводу того, что каменщиков и плотников нет. Учат и каменщиков, и плотников, и различные направления. Мы не просто сохранили уровень среднего специального, профессионально-технического образования, но и приумножили его. Мы создаем ресурсные центры, укрепляем материальную базу, организовываем сетевое взаимодействие, эта работа ведется очень активно.
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Возвращаясь к целевой подготовке кадров, скажу, что в этому году планируются изменения. Если эти изменения будут поддержаны, то мы видим необходимость в том, чтобы снять ограничения для заказчика кадров по месту его нахождения для организации целевого набора. Это очень важно, но для нас важно также и организация конкурса на целевой набор. Хотя ограничения по месту нахождения заказчика кадров будут по ряду специальностей, а именно по тем, которые востребованы экономикой.
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