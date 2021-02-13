Целевое направление в вузы. Какие изменения планируются в 2021 году?

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

Ирина Анатольевна, вы сейчас рассматриваете возможность переформатировать процесс набора ребят, которые поступают по целевому направлению?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Отвечу сразу по поводу массовости высшего образования и скажу, что цифры приема четко определяются по потребности заказчика кадров. Во-первых, есть прогноз потребности кадров, есть автоматизированная система потребности кадров и есть демографическая ситуация. Все это взвешивается, и любая специальность открывается при наличии заказа кадров. Вот эта связка, взаимодействие с заказчиком кадров, для нас очень важна и очень нужна. Вступительная кампания в Беларуси. Министерство образования о грядущих изменениях