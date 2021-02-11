Министр здравоохранения: зачем же мы будем менять систему Семашко, если она показала эффективность?
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Безусловно, приятная оценка со стороны главы государства, тем паче, что он делает ее не только исходя из информации, которая приходит, но дает оценку именно на местах, в том числе посещая наши учреждения и в наиболее опасной, скажем так, зоне. Его выступление было для кого-то, может быть, и скучным, хотя я бы не назвал.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Но он сам так сказал.
Дмитрий Пиневич:
Он имеет право сказать. Другой вопрос, что оно было крайне насыщенным, и скажу, что основная цель, мне кажется, это все-таки качество жизни каждого гражданина нашей республики. И, безусловно, качество жизни – это здоровье. Поэтому выстраивать такую иерархию ценностей, я думаю, что было неспроста.
Кирилл Казаков:
Вы абсолютно правы в том, что качество жизни, о котором говорил Президент, касалось каждой сферы. Даже говоря об экономике, Президент не раз возвращался к пандемии, а пандемия – это медики. У нас последний год прошел под знаком медиков. Мы начинали программу, говоря, что в 1996 году, на первом Всебелорусском народном собрании Президент взял самое лучшее из Советского Союза и собрал ту страну, в которой мы сейчас живем.
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Кирилл Казаков:
Что касается медицины. Знаменитая система Семашко – это то, о чем говорил Президент еще весной, что, по мнению многих медиков, помогло нам справиться с пандемией. Это то, о чем Президент сказал: в Европе выходят не потому, что они в локдауне не могут выйти в магазин, а потому, что они понимают, что врачи не могут справиться с этим. Действительно ли наша система, с отсылками к советской системе медицины и конкретно к инфекционным болезням Семашко, настолько эффективна?
Дмитрий Пиневич:
Любая цивилизация, государственный строй, который основывается на лучшем опыте предыдущих лет, является устойчивой. Поэтому зачем же мы будем менять систему Семашко, если она показала свою эффективность? Другой вопрос, что мы должны ее совершенствовать. Система Семашко подразумевает собой достаточно широкую доступность медицинской помощи, начиная с прививочного звена, службы скорой медицинской помощи и больничного звена. В условиях эпидемии, когда идет массовое поступление пациентов, именно емкость больничного звена, что характерно было для построения системы Семашко и перешло к нам, на характерные черты белорусского здравоохранения, сыграло свою положительную роль. Большое количество подготовленных специалистов, не уничтожена система инфекционной помощи. Самое важное – не инфекционные больницы, а возможность модифицировать обычные больницы в инфекционные стационары, системы эпидемиологической службы и поддержки. Вот это сыграло свою роль.
Кирилл Казаков:
Эта система, которую Президент презентовал на ближайшую пятилетку, действительно очень похожа на то, о чем вы говорите. Это мобильность, приход в регионы, чтобы больница в Молодечно мало чем отличалась от больницы в Минске. И профилактика.
Дмитрий Пиневич:
Мобильность, доступность и качество. Все-таки у нас все сводится к качеству. Совершенно верно то, что ничего совершенного нет. Врач общей практики на первичном звене службы скорой помощи ходит по стране совершенно с иным оснащением, по-другому меняется парадигма формирования стационарной помощи. Высокоспециализированная медицинская помощь переходит вниз – то, что сказал сегодня глава государства. 12 городов ускоренного развития. Если быть точным, 11 городов, плюс двенадцатый – Островец. Выстраивание наших ресурсов, кадров идет. Вот сегодня звучала Лида, которая будет перестроена, Орша, которая завершена, Островец, который завершен, Пинск, Барановичи и так далее. Эти 12 межрайонных, межрегиональных центров, в которых фактически будет повторяться тот уровень медицинской помощи, который есть сейчас в столице и областных городах. Кстати, не забудьте, я напоминаю всем, в Могилеве идут масштабнейшие вопросы, в Минске завершается пятая клиническая больница, НПЦ хирургии. И почти в каждом регионе. В Гродно – онкодиспансер, мощнейший онкоцентр строится.