Директор сельхозпредприятия: «Не хватает молодежи, чтобы сохранить деревню и поддержать сельское хозяйство»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вот у нас в студии срез VI Всебелорусского собрания. Почему я об этом говорю? Потому что очень много критики было в адрес властей, что прежде всего это собрание для чиновников, для людей, которые не имеют профессии – управленцев, бюрократов. Которых даже не выбирали, а они пришли, и что они могут принести, какие идеи? Читайте также: «ДОСААФ не зря был придуман ещё в 1930-х. Это очень мощная структура, куда молодёжь набирают, с ними занимаются» Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии Но мы можем говорить, что у вас есть свое предложение по ДОСААФу. Дмитрий Леонидович стопроцентно каким-то образом собирал и предлагал идеи по здравоохранению. Надежда, вы точно знаете промышленность, в частности свое предприятие, на проблемах которого вы можете акцентировать свое внимание. Алексей может рассказать о тех людях, которые работают вместе с ним и ходят на патриотические марши. Вот скажите мне, как человек от сельского хозяйства с какими проблемами вы ехали на Всебелорусское народное собрание?

Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы» Клецкого района:

Наверное, проблема у всех одна – это работа с молодежью. Я как представитель сельского хозяйства в первую очередь вижу, насколько в деревне не хватает молодежи, чтобы сохранить деревню и поддержать сельское хозяйство. Сегодня в сельском хозяйстве можно достаточно неплохо зарабатывать. Минимальная зарплата от 1 000 рублей. Конечно, нужно работать. Кирилл Казаков:

А в городе сколько?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:

1 200 на заводе. Сергей Здрок:

Это минимум. Это та зарплата, которую можно заработать на практике. Надежда Лазаревич:

Так почему вам тогда не хватает молодежи? Мы разучились работать, понимаете?

Сергей Здрок:

Сейчас мы привлекли молодежь. Сегодня обучаем их. Нужно молодежь отсортировать, подстроить под сельское хозяйство, подкорректировать, показать им, что можно зарабатывать. Сегодня сельское хозяйство – это аграрный бизнес (можно по-другому называть), и зарплату можно зарабатывать в районе 1 000 долларов, но нужно работать. Кирилл Казаков:

А молодежь может прийти и взять землю? Есть фермеры, которые работают четверть века, фактически с того момента, как в 1996 году прошло первое Всебелорусское народное собрание. И да, на них смотришь – они уже научились работать, у них уже есть династии. А молодые люди приходят и возникает вопрос, что они не могут получить землю. Не с этим ли связано? Сергей Здрок:

Землю можно получить, но нужно на земле уметь работать. В первую очередь нужно получить опыт, откуда все берется.

Надежда Лазаревич:

Сельское хозяйство – это тоже бизнес, там тоже должно быть бизнес-планирование. Любой человек может заняться сельским хозяйством, но нужно в этом деле понимать.