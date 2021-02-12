Директор сельхозпредприятия: «Не хватает молодежи, чтобы сохранить деревню и поддержать сельское хозяйство»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вот у нас в студии срез VI Всебелорусского собрания. Почему я об этом говорю? Потому что очень много критики было в адрес властей, что прежде всего это собрание для чиновников, для людей, которые не имеют профессии – управленцев, бюрократов. Которых даже не выбирали, а они пришли, и что они могут принести, какие идеи?
Читайте также:
«ДОСААФ не зря был придуман ещё в 1930-х. Это очень мощная структура, куда молодёжь набирают, с ними занимаются»
Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти
Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии
Но мы можем говорить, что у вас есть свое предложение по ДОСААФу. Дмитрий Леонидович стопроцентно каким-то образом собирал и предлагал идеи по здравоохранению. Надежда, вы точно знаете промышленность, в частности свое предприятие, на проблемах которого вы можете акцентировать свое внимание. Алексей может рассказать о тех людях, которые работают вместе с ним и ходят на патриотические марши. Вот скажите мне, как человек от сельского хозяйства с какими проблемами вы ехали на Всебелорусское народное собрание?
Сергей Здрок, директор ОАО «Кухчицы» Клецкого района:
Наверное, проблема у всех одна – это работа с молодежью. Я как представитель сельского хозяйства в первую очередь вижу, насколько в деревне не хватает молодежи, чтобы сохранить деревню и поддержать сельское хозяйство. Сегодня в сельском хозяйстве можно достаточно неплохо зарабатывать. Минимальная зарплата от 1 000 рублей. Конечно, нужно работать.
Кирилл Казаков:
А в городе сколько?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш»:
1 200 на заводе.
Сергей Здрок:
Это минимум. Это та зарплата, которую можно заработать на практике.
Надежда Лазаревич:
Так почему вам тогда не хватает молодежи? Мы разучились работать, понимаете?
Сергей Здрок:
Сейчас мы привлекли молодежь. Сегодня обучаем их. Нужно молодежь отсортировать, подстроить под сельское хозяйство, подкорректировать, показать им, что можно зарабатывать. Сегодня сельское хозяйство – это аграрный бизнес (можно по-другому называть), и зарплату можно зарабатывать в районе 1 000 долларов, но нужно работать.
Кирилл Казаков:
А молодежь может прийти и взять землю? Есть фермеры, которые работают четверть века, фактически с того момента, как в 1996 году прошло первое Всебелорусское народное собрание. И да, на них смотришь – они уже научились работать, у них уже есть династии. А молодые люди приходят и возникает вопрос, что они не могут получить землю. Не с этим ли связано?
Сергей Здрок:
Землю можно получить, но нужно на земле уметь работать. В первую очередь нужно получить опыт, откуда все берется.
Надежда Лазаревич:
Сельское хозяйство – это тоже бизнес, там тоже должно быть бизнес-планирование. Любой человек может заняться сельским хозяйством, но нужно в этом деле понимать.
Алена Сырова, ведущая:
Все эти годы в Беларуси вкладывали в сельское хозяйство как, наверное, ни в одну сферу. У нас есть цитата по этому поводу. Президент говорит: «Мы не закопали деньги в сельское хозяйство». В прошлый ковидный год именно аграрии фактически спасли нас, нашу экономику.
Надежда Лазаревич:
Не только нашу.
Кирилл Казаков:
Земли Клецкого района считаются одними из самых лучших, они всегда показательны – Несвиж, Клецк. Может быть, это связано с тем, что вы говорите, что у вас хорошие зарплаты. Либо же вы просто понимаете, как эта система устроена в разных областях, Витебской области, предположим, где самые неплодородные земли, могилевский юго-восток.
Читайте также:
Надежда Лазаревич: меру ответственности своей я как делегат понимаю полностью. Мы готовы выходить в виде партии
Вадим Боровик: сейчас мы выстроили страну-конфету. Почему на наш каравай открыли столько ртов?
Андрей Лазуткин: главная разница между 1996 и 2021 годами – сейчас нет кризиса исполнительной власти, который был тогда