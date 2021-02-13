Минсельхозпрод: «Есть наши частные компании, бизнесмены, которые вкладывают в сельское хозяйство»

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Смотрите даже на примере Оршанского района, который стоит достаточно остро. Этот район на виду. Наверное, ждать сиюминутного результата не приходится, потому что надо развивать и сырьевую зону, надо развивать предприятия. Но в то же время, если посмотреть последние 1,5-2 года, построены абсолютно новые предприятия молочные – «Савушкин-Орша». Они уже делают хорошую линейку сыров. Идет модернизация и строительство нового цеха убоя и переработки на Оршанском мясоконсервном комбинате. Строятся три крупных молочно-товарных комплекса, два из них построены: «Устье», где у нас красный скот будет стоять, это Национальной академии наук, и «Юбилейный». Строится репродуктор свиноводства, по свиньям. Наверное, ждать результата от этого молочно-товарного комплекса на две тысячи голов придется, может быть, в следующем году, в 2022.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы же ждем инвестиций в сельское хозяйство? Это внутренние или внешние?
Игорь Брыло:
Они и внутренние, и внешние – и те, и те. У нас есть наши частные компании, бизнесмены, которые вкладывают в сельское хозяйство. Я неоднократно приводил пример «Савушкиного продукта», «Санта Бремор», «Серволюкс».
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