Минсельхозпрод: «Есть наши частные компании, бизнесмены, которые вкладывают в сельское хозяйство»

Игорь Брыло, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Смотрите даже на примере Оршанского района, который стоит достаточно остро. Этот район на виду. Наверное, ждать сиюминутного результата не приходится, потому что надо развивать и сырьевую зону, надо развивать предприятия. Но в то же время, если посмотреть последние 1,5-2 года, построены абсолютно новые предприятия молочные – «Савушкин-Орша». Они уже делают хорошую линейку сыров. Идет модернизация и строительство нового цеха убоя и переработки на Оршанском мясоконсервном комбинате. Строятся три крупных молочно-товарных комплекса, два из них построены: «Устье», где у нас красный скот будет стоять, это Национальной академии наук, и «Юбилейный». Строится репродуктор свиноводства, по свиньям. Наверное, ждать результата от этого молочно-товарного комплекса на две тысячи голов придется, может быть, в следующем году, в 2022.