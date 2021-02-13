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Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться

13 февраля 2021 00:05
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Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Алена Сырова, ведущая:
Павел, как студент юридического факультета БГУ вы присутствовали на встрече с главой государства, когда он приехал в ваш университет. Полтора часа с ним беседовали и в том числе обмолвились, что у вас, студентов юрфака, были предложения по изменениям в Конституцию. В чем они заключались? Кстати, вы за партийную систему или нет?

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться-1

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ:
Конечно, я за партийную систему, потому что, в принципе, глава государства сам говорит о том, что необходимо развивать институты демократии – это в том числе и многопартийность, когда партии различного толка могут репрезентовать мнения совершенно различного спектра. Это необходимо.

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И, кстати, затрагивая вопрос о затратах: в принципе, мы с вами IT-страна. Так давайте использовать эти преимущества. Если мы сегодня также затрагиваем тему ВНС, фактически это республиканское собрание, и юридически нет большой разницы с референдумом рекомендательного характера. Мы с вами успешно провели перепись в 2019 году с использованием электронных ресурсов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Какая, по-вашему, самая главная ценность Конституции?

Павел Гордеюк:
Во-первых, Конституция имеет превалирующее место перед всеми остальными законами.

Кирилл Казаков:
А что там должно быть написано? Грубо говоря, Конституция, статья № 1. Главенствующее предложение о чем должно быть?

Павел Гордеюк:
Все, кто читает Конституцию, знают, что первоначально она декларирует, каким является наше государство.

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться-4

Кирилл Казаков:
Павел, вы когда поступали?

Павел Гордеюк:
ЦТ сдавал и еще выпускной школьный экзамен.

Кирилл Казаков:
Вы человек, который прошел эту историю изнутри. Какие, на ваш взгляд, минусы? Есть ли при написании ЦТ некая удачливость?

Павел Гордеюк:
Я понимаю, про что вы. Во-первых, идет нагрузка в принципе на выпускников учреждений. Сначала школьные экзамены, а затем еще и ЦТ. В ЦТ есть иногда удачливость, когда есть несколько вариантов и можно угадать. Во-вторых, когда студент сдает на протяжении года три этапа репетиционного тестирования, уже можно наловчиться и понимать, какие вопросы будут на ЦТ.

Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться-7

Алена Сырова:
Для вас собеседование стало бы проблемой?

Павел Гордеюк:
Нет.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Алена Сырова # Павел Гордеюк # Кирилл Казаков # Фотофакт

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