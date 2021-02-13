Студент юрфака БГУ высказался о ЦТ: когда студент сдаёт три этапа РТ, уже можно наловчиться

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

Павел, как студент юридического факультета БГУ вы присутствовали на встрече с главой государства, когда он приехал в ваш университет. Полтора часа с ним беседовали и в том числе обмолвились, что у вас, студентов юрфака, были предложения по изменениям в Конституцию. В чем они заключались? Кстати, вы за партийную систему или нет?

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ:

Конечно, я за партийную систему, потому что, в принципе, глава государства сам говорит о том, что необходимо развивать институты демократии – это в том числе и многопартийность, когда партии различного толка могут репрезентовать мнения совершенно различного спектра. Это необходимо. «Определённые траты будут». Николай Мартынов о расходах на реформирование Конституции И, кстати, затрагивая вопрос о затратах: в принципе, мы с вами IT-страна. Так давайте использовать эти преимущества. Если мы сегодня также затрагиваем тему ВНС, фактически это республиканское собрание, и юридически нет большой разницы с референдумом рекомендательного характера. Мы с вами успешно провели перепись в 2019 году с использованием электронных ресурсов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Какая, по-вашему, самая главная ценность Конституции? Павел Гордеюк:

Во-первых, Конституция имеет превалирующее место перед всеми остальными законами. Кирилл Казаков:

А что там должно быть написано? Грубо говоря, Конституция, статья № 1. Главенствующее предложение о чем должно быть? Павел Гордеюк:

Все, кто читает Конституцию, знают, что первоначально она декларирует, каким является наше государство.