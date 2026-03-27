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Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе

27 марта 2026 09:22
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Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе-0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты заинтересованы в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и хотели бы взять их под свой контроль. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года трубопроводы были повреждены в результате диверсии, которую ряд европейских стран сочли преднамеренной. Оператор Nord Stream AG отметил беспрецедентный характер аварии и неопределенность сроков восстановления.

Согласно решению немецкого суда от декабря 2025 года, взрывы, скорее всего, были организованы Украиной.

Фото: pixabay

# Международная политика # Сергей Лавров

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