Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов?

Новости Беларуси. Во Дворце Республики продолжает работу студия СТВ. В гостях – заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерий Ковальков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ирина Мартьянова, ведущая:

Вначале спрошу о впечатлениях. Что произвело большее воздействие?

Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

Мы пока услышали только доклад главы государства. Я думаю, что впечатление произвела активность делегатов – общаясь в преддверии и сейчас, во время перерыва, темы самые разные, очень много всевозможных идей. Один из блоков – это возможность перерасчетов пенсий. Причем мнение наших пенсионеров разделились противоположно Ирина Мартьянова:

В проекте Программа социально-экономического развития Республики Беларусь социальный блок занимает больше всего места. Я так понимаю, что для вашего Министерства работы хватит на долгие годы вперед. В связи с этим Президент говорил сейчас о реформировании пенсионной системы. Готово ли Министерство труда и социальной защиты? Есть ли у вас какой-то определенный алгоритм? Валерий Ковальков:

Республика Беларусь относится к категории стареющих стран. У нас сегодня больше 25 % – это пенсионеры, 2,5 миллиона практически. Для многих из них пенсия является основным и единственным источником дохода. Поэтому задача, которая у нас стоит на следующую пятилетку, – это обеспечение 40 % соотношения средней пенсии по возрасту и средней заработной платы. В преддверии Всебелорусского народного собрания мы получали уже отклики от нашего населения, они высказывали свои пожелания. Один из блоков – это возможность перерасчетов пенсий. Причем мнение наших пенсионеров разделились противоположно. Ряд пенсионеров предлагает оставить перерасчеты пенсий на одинаковую сумму, то есть всем одинаково. Пусть по чуть-чуть, но всем одинаково. В настоящее время алгоритм индексации пенсий построен так, что пенсия увеличится на определенный процент – это позволяет сохранить существующую дифференциацию.

Большинство пенсионеров (в том числе и работающее население, молодежь) за усиление дифференциации Все мы с вами работаем, имеем разную продолжительность трудового стажа, получая заработную плату, в разном объеме участвуем в финансировании пенсий, уплачивая взносы в Фонд социальной защиты населения. А ведь именно взносы являются источником для выплат пенсий. Поэтому сегодня и заложена формула, которая позволяет установить размер пенсий от продолжительности трудового стажа и от прошлого заработка. Большинство пенсионеров (в том числе и работающее население, молодежь) говорят о том, что хотели бы получить еще большую зависимость пенсий от вклада в финансирование пенсий. То есть за усиление дифференциации. Одно из направлений совершенствования пенсионной системы – это, конечно, усиление дифференциации размеров пенсий, чтобы работать долго и уплачивать взносы в адекватном размере было выгодно. В Республике Беларусь уже более 30 лет существует система добровольного пенсионного страхования. У нас есть две организации – это «Стравита» и «ПриорЛайф», которые позволяют сегодня любому гражданину, а также нанимателю страховать своих работников на старость. Либо сам человек, либо его наниматель, либо это совместный какой-то тарифный план. Они платят взносы – можно как в белорусских рублях, так и в валютном эквиваленте (доллары США, евро либо белорусские рубли). Деньги зачисляются на индивидуальный счет, деньги инвестируются в экономику. Инвестиционный доход распределяется среди застрахованных. При достижении пенсионного возраста человек получает дополнительную пенсию.

Когда обращаются к нам пенсионеры и ставят в пример пенсионную систему Европы, они сравнивают. Да, там пенсионер позволяет себе возможность путешествовать, отдыхать и не работать на пенсии. Нужно задуматься, почему. Потому что там человек всю жизнь заботится о своей старости. Там наряду с государственными очень развиты накопительные пенсионные фонды. Причем каждый работник участвует даже не в одном, а в нескольких накопительных фондах. Поэтому он получает несколько источников дохода на пенсии – да, действительно сегодня может путешествовать. В Беларуси, к сожалению, добровольное накопление пока не развито: у нас менее 5 % работающих сегодня подлежат добровольному страхованию. Одна из задач на следующую пятилетку – то, о чем говорил Александр Григорьевич – развить его. Причем для того, чтобы сделать его привлекательным, здесь уже будет, скажем так, софинансирование государства. Будет подключаться государство, чтобы наше население поняло, что это действительно нужно делать.

Ирина Мартьянова:

Но это все равно вопрос времени, да? Валерий Ковальков:

Вопрос времени, конечно. Потому что для софинансирования со стороны государства требуются дополнительные ресурсы. «Активное долголетие – 2030». По каким трём направлениям будут делать жизнь пожилых людей лучше? Ирина Мартьянова:

Возвращаясь к программе: одна из целей – увеличение продолжительности жизни. Было 74, сейчас до 76 лет – это мы имеем ввиду институт третьего возраста. Об этом речь? Валерий Ковальков:

Действительно, продолжительность жизни растет. Ирина Мартьянова:

А вот эти два года разницы – это действительно сложно?

Валерий Ковальков:

Это сложно, но здесь больше медицинский аспект, с одной стороны. Даже не столько медицинский, сколько, наверное, вопрос здоровья самого человека – это и образ жизни, и медицина, и уход. У нас же принята национальная стратегия «Активное долголетие – 2030», и одна из ее задач – именно сделать более длительным трудоактивный период пожилого человека. Ну и, конечно, передача опыта пожилого человека молодежи и нашим трудоспособным. Задачи данного документа, данной стратегии сформулированы по трем основным направлениям. Это поддержка лиц предпенсионного возраста (тех, кому осталось до пенсии 5 лет). Развиваются новые технологии, подключаются новые производства – мы понимаем, что человеку в предпенсионном возрасте очень тяжело конкурировать на рынке труда. Задача – переобучить, научить, повысить квалификацию, потому что сегодня нужно оставаться профессионалом своего дела до конца рабочего, трудоактивного периода. Следующий пласт, скажем так, населения – это активные наши долгожители, активные пожилые люди 65-75 лет. То, о чем я говорил: это багаж знаний, это мудрость, задача – передать и использовать. Поэтому предполагается развитие советов старейшин при местных органах власти для того, чтобы они могли делиться с местными органами власти своими идеями. Это «серебряное волонтерство». Оно уже есть в Республике Беларусь, мы хотим его развивать. Это когда пожилые помогают пожилым в решении каких-то проблем. Это создание клубов для творчества, занятий спортом, опять же, здорового образа жизни.