«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.
Евгений Пустовой, корреспондент:
За время работы ВНС поступило 17 тысяч обращений. В общую резолюцию внесут и инициативы конструктивной оппозиции. Среди тех, кто решительно отстаивал свою точку зрения, и военком из Гомеля. Военную решимость показал и на собрании: встал и пожал руку Президенту.
«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту
Многие так хотели сделать. Есть за что Александру Лукашенко пожать не только руку, но представить первого Президента к высшей государственной награде.
Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Вы пошли в народ, не разделяя на правых и левых, сторонников и противников. Вы второй раз не допустили страну переступить опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь. Предлагаю Всебелорусскому народному собранию за выдающиеся услуги перед отечеством, создание суверенного, независимого государства, принять решение о присвоении Лукашенко Александру Григорьевичу звания «Герой Республики Беларусь».