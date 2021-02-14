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«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде

14 февраля 2021 18:43
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь.

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде-1

Евгений Пустовой, корреспондент:
За время работы ВНС поступило 17 тысяч обращений. В общую резолюцию внесут и инициативы конструктивной оппозиции. Среди тех, кто решительно отстаивал свою точку зрения, и военком из Гомеля. Военную решимость показал и на собрании: встал и пожал руку Президенту.

«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту

Многие так хотели сделать. Есть за что Александру Лукашенко пожать не только руку, но представить первого Президента к высшей государственной награде.

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде-4

Николай Мочанский, начальник Минского аэроклуба ДОСААФ:
Вы пошли в народ, не разделяя на правых и левых, сторонников и противников. Вы второй раз не допустили страну переступить опасную черту. Спасибо за то, что спасли Беларусь. Предлагаю Всебелорусскому народному собранию за выдающиеся услуги перед отечеством, создание суверенного, независимого государства, принять решение о присвоении Лукашенко Александру Григорьевичу звания «Герой Республики Беларусь».

«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде-7

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Николай Мочанский # Фотофакт

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