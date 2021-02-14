«Спасибо за то, что спасли Беларусь». Делегат ВНС предложил представить Александра Лукашенко к высшей госнаграде

Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Читайте об этом здесь .

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание – это не только видение внутренней политики и отношений с нашими ближайшими соседями, но и ответы на все мировые вызовы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

За время работы ВНС поступило 17 тысяч обращений. В общую резолюцию внесут и инициативы конструктивной оппозиции. Среди тех, кто решительно отстаивал свою точку зрения, и военком из Гомеля. Военную решимость показал и на собрании: встал и пожал руку Президенту.

«Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости». Военком из Гомеля на ВНС пожал руку Президенту

Многие так хотели сделать. Есть за что Александру Лукашенко пожать не только руку, но представить первого Президента к высшей государственной награде.