«Система здравоохранения готова к сложным условиям». Главный врач больницы об итогах ВНС в области медицины

Новости Беларуси. У нас не совсем стандартный выпуск. Выездная студия СТВ расположилась во Дворце Республики, именно к этому месту на неделе было приковано внимание не только столицы, но и всей страны. Важнейшее событие, к которому готовились не один месяц, два напряженных дня, 2 700 делегатов. Шестое Всебелорусское народное собрание состоялось. Как все прошло? Какие инициативы были озвучены от большого города? По какому пути мы, белорусы, будем двигаться дальше? Об этом и многом другом из первых уст. Наши гости – делегаты ВНС от Минска. В первую очередь неравнодушные к судьбе своей страны люди. В судии «Большого города» главный врач 3-й городской клинической больницы имени Е. В. Клумова Наталья Саевич. Илона Волынец, ведущая:

Сразу начну с вопроса, который касается вашей сферы, о системе здравоохранения, о ее развитии на ближайшие пять лет говорилось очень много. Что вам запомнилось?

Наталья Саевич, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Все вопросы, которые были озвучены главой государства именно в системе здравоохранения, начинают уже развиваться. Я думаю, в ближайшие пять лет они получат полное развитие, и в итоге мы будем видеть то, что запланировано. Шаговая доступность оказания медицинской помощи. Это поликлиника, амбулаторное звено, так называемая «заботливая» поликлиника, когда пациент очень быстро и качественно получит помощь. Это, конечно, создание 12 межрегиональных центров, которые будут включать в себя абсолютно все средства, медицинские инструменты, оказание высокотехнологичной помощи, которую будут получать пациенты, не относящиеся к Минску, чтобы эта помощь оказывалась на местах. «Система здравоохранения была полностью готова для работы в условиях пандемии» Илона Волынец:

Президент сказал, что прошлый год войдет в историю, как год мужества белорусских медиков. Пандемия стала настоящим испытанием для врачей по всему миру. Как вы оцените работу системы здравоохранения Беларуси? Как она справилась и до сих пор справляется?

Наталья Саевич:

Система здравоохранения Беларуси справилась отлично с пандемией. Мы это видели и в первую волну, которая была в начале прошлого года, мы это видим и сейчас. Система здравоохранения была полностью готова для работы в этих условиях. Наверное, именно эти условия, сложные условия, трудные для системы здравоохранения условия показали, насколько наша система жизнеспособна, насколько она может ответить на вызовы таких серьезных инфекций, о которых мы не знали. Я не исключаю, как говорил Президент, что это не первая и не последняя пандемия, которая может быть. Поэтому я думаю, что мы в системе здравоохранения будем готовы к любой пандемии и к любым сложным условиям. Что касается нашего учреждения (я думаю, что не только наше учреждение), мы увидели, насколько только в единении, только в сплоченности коллектива мы можем справиться с этой проблемой. Мы уже выходим из пандемии, мое учреждение здравоохранения – 3-я городская клиническая больница – уже начинает работать с плановыми пациентами, экстренными, но без коронавирусной инфекции. Наверное, та планомерная работа, которая проводилась, начиная от Президента и заканчивая всеми структурами здравоохранения на районных уровнях, на уровне городов, привела к тому, что мы практически без глобальных проблем справились с этой бедой. «Молодежь несколько однобоко воспринимает информацию, ситуация всегда должна рассматриваться с двух сторон» Илона Волынец:

Насколько я знаю, ваш сын тоже выбрал сферу здравоохранения, он тоже медик. Как он относится к тому, что его мама делегат Всебелорусского народного собрания?

Наталья Саевич:

Да, он врач-интерн. Вы знаете, очень двоякое отношение. С одной стороны, я думаю, что у него есть определенное чувство гордости за то, что мама может участвовать в принятии каких-то решений, которые связаны не только с системой здравоохранения. С другой стороны, определенные моменты, скажем, политические, которые и озвучивал Президент. Наша молодежь несколько однобоко воспринимает информацию, поэтому на уровне своего коллектива и семьи ситуация всегда должна рассматриваться с двух сторон. Никогда не бывает рассмотрения проблемы с одной стороны, никогда человек не может быть прав. Поэтому я думаю, что эти моменты и на уровне семьи, и на уровне работы с молодежью у меня в коллективе и в других коллективах в любом случае будут рассматриваться, прорабатываться и проговариваться.

Илона Волынец:

Вы как мама молодого человека, начинающего специалиста знаете проблемы молодежи. На ваш взгляд, удалось ли все эти проблемы донести на важнейший форум? Наталья Саевич:

Я думаю, что да. Думаю, что практически все вопросы, которые интересуют сейчас людей в возрасте до 35 – 40 лет, рассматривались на этом форуме. Мне кажется, что это одна из основных проблем и один из основных вопросов, которые на протяжении этих двух дней проходили практически через все выступления. Отрадно то, что на форуме выступали молодые люди, представители рабочих специальностей, интеллигенция. Это люди, которые действительно болеют за будущее своей страны, болеют за будущее нации. Очень приятно, что такие люди есть. Если молодежь настолько ориентирована на единство, настолько ориентирована на свою страну, мне кажется, что для Беларуси единственный шаг – это успех. Других вариантов нет. «Меня уверенность никогда не покидала, что мы на верном пути» Илона Волынец:

Когда вы придете домой, в коллектив, когда будут спрашивать о ваших впечатлениях, что вы скажете? Есть какая-то уверенность в завтрашнем дне, что мы на верном пути?