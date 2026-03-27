Песков: Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу страны

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о добровольных взносах бизнеса в пользу государства исходила от одного из участников встречи за закрытыми дверями. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, президент поддержал это предложение, но не было его инициатором.

«Один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно, – отметил представитель Кремля. – Это не была инициатива президента Путина. Хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу».

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