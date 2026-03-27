Прямой эфир

Песков: Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу страны

27 марта 2026 10:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Песков: Путин поддержал идею взносов бизнеса в пользу страны-0

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков заявил, что идея о добровольных взносах бизнеса в пользу государства исходила от одного из участников встречи за закрытыми дверями. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, президент поддержал это предложение, но не было его инициатором.

«Один из участников об этом сказал, это была его инициатива абсолютно, – отметил представитель Кремля. – Это не была инициатива президента Путина. Хотя, безусловно, глава государства приветствовал такую инициативу».

Фото: pixabay

# Международная политика # Дмитрий Песков

Другие новости рубрики

Все новости
Овечкин забил 926-й гол в НХЛ и обновил рекорд
27 марта 2026 10:04

Овечкин забил 926-й гол в НХЛ и обновил рекорд

Более 6 кг таблеток с наркотиком обнаружили брестские таможенники
27 марта 2026 09:48

Более 6 кг таблеток с наркотиком обнаружили брестские таможенники

Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе
27 марта 2026 09:22

Лавров: США хотят забрать «Северные потоки» себе