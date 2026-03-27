Более 6 кг таблеток с наркотиком обнаружили брестские таможенники

На пункте пропуска Брест таможенники пресекли ввоз более 6,3 кг таблеток с опасным наркотическим веществом. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет в Telegram-канале.

Автомобиль прибыл из Польши, за рулем был 52-летний гражданин Украины. Подозрение вызвали банки с биологически активными добавками, обнаруженные среди личных вещей. Экспертиза показала, что таблетки содержат кодеин.

Водитель заявил, что перевозил груз по поручению третьих лиц. В ходе расследования были установлены личности клиентов – жители Симферополя, и они были задержаны. Возбуждено уголовное дело, предусматривающее до 10 лет лишения свободы.

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