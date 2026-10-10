Новости по тегу #Всебелорусское народное собрание

Этот памятный предмет станет для учащихся не просто музейным экспонатом, а напоминанием о важной странице в истории независимой Беларуси.
«Текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым – исполняется 30 лет с даты его первого заседания», – напомнил премьер-министр.
«Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего Основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный Суд поступило 265 конституционных жалоб».
Сейчас предприятие – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники в Беларуси. В линейке сеялки, опрыскиватели, почвообрабатывающие машины и посевные комплексы. Уже свыше 700 сельхозагрегатов работают на наших полях. И белоруского в них от 60% до 90%.
Аналитик Белорусского института стратегических исследований Светлана Алейникова отметила, что доверие к ВНС растет вместе с его ролью в определении будущего страны.
Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Председатель ВНС Александр Лукашенко.
Согласно указу Президента, утверждено положение о юбилейной медали, описание и образец удостоверения к ней.
Пока одни страны перестраивают свои системы в угоду сиюминутным трендам, наша модель народовластия доказывает свою эффективность десятилетиями. Мы приближаемся к знаковой исторической дате – 30-летию Первого Всебелорусского народного собрания.
С чем Беларусь подошла к первому ВНС.
Программа социально-экономического развития до 2030-го как главный итог ВНС – эдакий генеральный план для власти, экономики и общества.
В Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства.
Об этом заявил председатель Конституционного Суда Беларуси во время круглого стола, посвященного 30-летию Всебелорусского народного собрания.
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