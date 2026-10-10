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Новости по тегу #Всебелорусское народное собрание

Часы делегата первого ВНС Мясниковича передали в музей минской школы № 55
10 октября 2026 13:40

Часы делегата первого ВНС Мясниковича передали в музей минской школы № 55

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне
22 сентября 2026 16:57

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы
20 сентября 2026 17:46

Три года практике: Сивец оценил эффективность института конституционной жалобы

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?
20 сентября 2026 16:57

Агроновинки от лидских конструкторов: когда техника выйдет в поля?

70,1% респондентов масштабного социсследования доверяют ВНС
16 сентября 2026 08:12

70,1% респондентов масштабного социсследования доверяют ВНС

Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17–18 декабря
14 сентября 2026 16:55

Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17–18 декабря

Юбилейную медаль к 30-летию ВНС учредили в Беларуси
24 августа 2026 17:15

Юбилейную медаль к 30-летию ВНС учредили в Беларуси

Опора национальной стабильности! Как ВНС защищает страну от внешнего давления?
23 августа 2026 17:09

Опора национальной стабильности! Как ВНС защищает страну от внешнего давления?

Талоны на продукты и бензин по четным дням: как жила страна в режиме дефицита
19 августа 2026 16:43

Талоны на продукты и бензин по четным дням: как жила страна в режиме дефицита

Вспоминаем стратегию до 2030-го: какие 7 приоритетов определила Беларусь?
19 августа 2026 16:35

Вспоминаем стратегию до 2030-го: какие 7 приоритетов определила Беларусь?

30 лет ВНС: эксперты обсудили значение народного вече в судьбе страны
27 марта 2026 16:53

30 лет ВНС: эксперты обсудили значение народного вече в судьбе страны

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства
27 марта 2026 11:06

Сивец: в Беларуси продолжает выстраиваться новая архитектура политического устройства