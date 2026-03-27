Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения

Настасья Пинчук, корреспондент: В Беларуси с 15 марта открыт сезон электросамокатов. Спешиваться на переходе теперь обязательно для всех. Если вы не на велодорожке, ваш лимит – 10 километров в час. Безопасность окружающих – превыше всего.

От Гродно до Гомеля сегодня вся страна учится управлять средствами персональной мобильности по правилам. «Управлять самокатом классно и безопасно!» Под таким девизом в республике проходит единый день безопасности дорожного движения. Акцент – на любителях мобильного транспорта. Наряды ГАИ усилили патрулирование во всех регионах страны. Помогают инспекторам современные технологии. Нарушители вычисляют с помощью системы видеонаблюдения. Поэтому лучший способ избежать штрафа – просто соблюдать правила дорожного движения.

С приходом тепла на улице города настоящие бум на электросамокаты. И ограничение скорости здесь не прихоть, а вопрос жизни. Чем быстрее он едет, тем меньше у водителя времени, чтобы среагировать на внезапно выехавший автомобиль или пешеходов, шагнувшего на перерез.

Разогнаться до 25 километров в час разрешено только на велодорожках или по краю проезжей части. А вот там, где любители гаджетов на колесах делят путь с прохожими, на пешеходных дорожках, тротуарах и обочинах лимит гораздо строже – не более 10. Это своего рода скорость идущего шага, а вместе с тем гарантия безопасности для всех участников движения.