Александр Лукашенко о поддержке многодетных семей: «Мы подрежем любые программы, но не демографическую»

Открывая главный народный форум, Александр Лукашенко подчеркнул: работать делегатам довелось в непростой для страны период. Наше общество фактически подверглось попыткам внешнего вмешательства и подстрекательства к искусственным мятежам. Идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Но какие бы намерения не таили так называемые доброжелатели, всем нам и дальше предстоит им противостоять. Выстроить единую стратегию в этом противостоянии должны решения Всебелорусского собрания. При этом нельзя отстраняться от геополитической повестки. Мы должны и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене и не терять верных союзников.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотел бы предложить вам сегодня разработать программу «Многодетная Беларусь» и заложить в ее основу несколько следующих моментов. Первое: расширить границы использования семейного капитала. Второе: мама с тремя детьми – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой. Третье: мама четверых детей – заработала будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы. Скажу вам откровенно, мы подрежем любые программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью. Главное – есть у нас продовольствие и прочее, безопасность, мы уже по жилью многое сделали, об этом скажу, – но будем поддерживать молодые семьи по жилью. Если есть угол, будут рожать. Мы все-таки за последние пять лет – пусть немного, – но уменьшились на 90 тысяч. А для того, чтобы землю возделывать нашу и жить в нашей стране, нужны люди, это главное. И нам надо минимум 15, а лучше 20 миллионов человек на этом, казалось бы, маленьком клочке земли. Но 15, а мы пока эту тенденцию уменьшения не переломили. Чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают.