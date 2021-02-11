Александр Лукашенко о поддержке многодетных семей: «Мы подрежем любые программы, но не демографическую»

Новости Беларуси. Экономика не терпит революций и шарлатанства, развиваться необходимо эволюционно. Об этом заявил Президент Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономика не терпит революций и шарлатанства, развиваться необходимо эволюционно. Об этом заявил Президент Беларуси на VI Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открывая главный народный форум, Александр Лукашенко подчеркнул: работать делегатам довелось в непростой для страны период. Наше общество фактически подверглось попыткам внешнего вмешательства и подстрекательства к искусственным мятежам. Идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. Но какие бы намерения не таили так называемые доброжелатели, всем нам и дальше предстоит им противостоять. Выстроить единую стратегию в этом противостоянии должны решения Всебелорусского собрания. При этом нельзя отстраняться от геополитической повестки. Мы должны и дальше выстраивать эффективное сотрудничество на международной арене и не терять верных союзников.
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Глава государства обозначил темы, которые 11 и 12 февраля предстоит обсудить участникам всебелорусского вече. От житейских проблем до глобальных вызовов. Так, акцент Президент сделал на укрепление социальных гарантий. Александр Лукашенко предложил реализовать проект «Здоровая нация». Это работа 12 межрегиональных центров, которые по качеству не будут уступать столичным клиникам. Имеет смысл также расширить границы возможностей многодетных родителей. Речь идет об использовании семейного капитала и строительстве жилья.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотел бы предложить вам сегодня разработать программу «Многодетная Беларусь» и заложить в ее основу несколько следующих моментов. Первое: расширить границы использования семейного капитала. Второе: мама с тремя детьми – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой. Третье: мама четверых детей – заработала будущую пенсию. При рождении четвертого ребенка предоставить многодетной матери право на трудовую пенсию, даже если у нее отсутствует стаж работы. Скажу вам откровенно, мы подрежем любые программы, но не демографическую, и не по поддержке людей по жилью. Главное – есть у нас продовольствие и прочее, безопасность, мы уже по жилью многое сделали, об этом скажу, – но будем поддерживать молодые семьи по жилью. Если есть угол, будут рожать. Мы все-таки за последние пять лет – пусть немного, – но уменьшились на 90 тысяч. А для того, чтобы землю возделывать нашу и жить в нашей стране, нужны люди, это главное. И нам надо минимум 15, а лучше 20 миллионов человек на этом, казалось бы, маленьком клочке земли. Но 15, а мы пока эту тенденцию уменьшения не переломили. Чтобы эта земля всегда была белорусская. А для этого надо сегодня поддерживать матерей, которые рожают.