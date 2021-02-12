Что даёт целевой набор студентам и вузам? Спросили у преподавателя МГУ имени Кулешова

Новости Беларуси. В выездной студии во Дворце Республики старший преподаватель Могилевского государственного университета имени Кулешова Алексей Бирюков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Очень важный момент, который прозвучал из уст Президента: целевой прием в белорусские вузы. Эта форма, которую я помню еще со своей студенческой молодости, и которая сейчас, полагаю, будет возрождена. Ваше мнение: насколько она важна и нужна с точки зрения вуза и с точки зрения абитуриента?

Алексей Бирюков, старший преподаватель МГУ им. А. А. Кулешова:

Момент поднят правильно и внимание акцентировано правильно. Я как работник вуза знаю, о чем здесь идет речь. Целевой набор ведь не только обеспечивает определенный контингент студентов с точки зрения набора в сам вуз, то есть выполнение контрольных цифр приема. Целевой набор позволяет сориентировать молодых людей на то, чтобы они вернулись на то место, откуда они направлялись – как правило, по месту жительства – и укрепляли кадровый потенциал прежде всего своего региона. Что для нас, особенно для региональных вузов, конечно же, очень важно. Прозвучал еще важный момент касательно правил вступительной кампании. Много лет назад была практика не только ЦТ, был еще один профильный экзамен, который всегда был на уровне собеседования. Вот, скажем, я работаю на историко-филологическом факультете, гуманитарный факультет. И только лишь ЦТ не обеспечивает нам живого контакта с абитуриентами. Игорь Позняк:

Тот самый пресловутый взгляд глаза в глаза. Алексей Бирюков:

Совершенно верно. Я вспоминаю экзамены: можно, конечно, много говорить про издержки такой формы, но, тем не менее, отбор, фильтрация более пригодных, более компетентных, о чем говорил глава государства, людей.

Игорь Позняк:

Где-то даже на уровне интуиции можно почувствовать. Алексей Бирюков:

Абсолютно верно. Мышление, склад ума в принципе, да и сами ребята почувствуют, в конце концов, это их или не их. Потому что тест можно выполнить как получится, а все-таки речь, да и еще содержательную речь такую представить, да в такой обстановке стрессовой не каждый может. Поэтому мысль очень правильная, очень здравая и своевременная. Ну, будем ожидать, какие будут приняты решения. Игорь Позняк:

Возвращаясь к целевому приему: мне кажется, это еще позволит исключить людей случайных в вузах, потому что не секрет ни для кого, что порой абитуриент, сдав первую сессию, понимает, что это абсолютно не его.

Алексей Бирюков:

Конечно. Мы с такой практикой сталкиваемся. К счастью, нечасто происходит, но такие случаи действительно бывают. Здесь очень важно, чтобы ребятам действительно объяснили, что значит целевой набор. Многие это как такую льготу на поступление воспринимают, но ведь это не просто льгота на поступление, это ведь и определенные социальные обязательство человека по отношению к государству, к региону. Игорь Позняк:

Такой воспитательный момент, в том числе. Алексей Бирюков:

Абсолютно, и здесь еще моральная нагрузка. Конечно, целевики бывают разными, бывает и слабина. Но были случаи, когда ребята действительно показывали пример, как надо учиться, даже тем людям, которые поступали из таких вполне себе престижных городских учреждений образования. Поэтому здесь посмотрим, как решат, но вообще акценты расставлены весьма правильно.