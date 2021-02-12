Прямой эфир

Михаил Орда: «Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам»

12 февраля 2021 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Крупные предприятия сталкиваются с беспрецедентным давлением – рабочих призывают бойкотировать производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорят, ради соблюдения прав белорусов. А по факту наблюдаем попытку подрыва элементарных человеческих свобод – лишения права на труд и его оплату.

Михаил Орда: «Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам»-1

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
По сути, это узурпация международного права. То есть фактически мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. И мы понимаем, что вот так абсолютно без каких-либо оснований санкции могут быть введены в отношении любых предприятий. При этом из-за рубежа нам цинично говорят о том, что якобы санкции введены по требованию самих работников. Мы видим, что это абсолютная и откровенная ложь. Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом против действий и санкций Европейского союза. Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам.

Михаил Орда: «Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам»-4

Читайте также:

Александр Лукашенко: создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно

Каким будет план экономического развития Беларуси? Тезисы назвал премьер-министр

Делегаты ВНС поделились эмоциями после закрытия форума: очень рада, что мы не допустили развала нашей страны

# Всебелорусское народное собрание # общество # Михаил Орда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно
12 февраля 2021 17:07

Александр Лукашенко: создавая новую Конституцию, мы будем действовать очень аккуратно и осторожно

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей
12 февраля 2021 16:53

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей

Сербская актриса о Президенте Беларуси на ВНС: не оставляет ни одного атома для себя, хочет всё передать, всю свою силу
12 февраля 2021 16:12

Сербская актриса о Президенте Беларуси на ВНС: не оставляет ни одного атома для себя, хочет всё передать, всю свою силу