Михаил Орда: «Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам»

Новости Беларуси. Крупные предприятия сталкиваются с беспрецедентным давлением – рабочих призывают бойкотировать производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорят, ради соблюдения прав белорусов. А по факту наблюдаем попытку подрыва элементарных человеческих свобод – лишения права на труд и его оплату.
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
По сути, это узурпация международного права. То есть фактически мы видим, что происходит подрыв и демонтаж основополагающих правил мирового порядка, которые вырабатывались десятилетиями. И мы понимаем, что вот так абсолютно без каких-либо оснований санкции могут быть введены в отношении любых предприятий. При этом из-за рубежа нам цинично говорят о том, что якобы санкции введены по требованию самих работников. Мы видим, что это абсолютная и откровенная ложь. Более миллиона человек за совсем короткий промежуток времени подписались под открытым письмом против действий и санкций Европейского союза. Люди возмущены тем, что чиновники Евросоюза фактически объявили экономическую войну простым белорусам.